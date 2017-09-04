GC361/20
Компактное решение для удобного глажения
Отпаривание еще проще с нагревающейся подошвой SmartFlow. Вертикальное или горизонтальное разглаживание участков со сложной фактурой и придание свежести одежде — без риска прожечь ткань. Легкий и компактный прибор можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию!Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря технологии SmartFlow подошва нагревается до оптимальной температуры, безопасной для любых типов тканей, и предотвращает образование мокрых пятен. Нагретая подошва позволяет эффективно отпаривать ткань при горизонтальном использовании и обеспечивает великолепный результат.*
Вертикальное отпаривание предназначено для быстрого разглаживания складок и придания свежести одежде без использования гладильной доски. Горизонтальное отпаривание — для идеального разглаживания трудных участков, например манжет и воротничков. В любом положении мощная постоянная подача пара обеспечивает превосходные результаты.
Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.
Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется благодаря возможности вертикального отпаривания, что значительно облегчает процесс глажения.
Ручной отпариватель для одежды обладает эргономичной конструкцией: он легкий, компактный и удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы с легкостью разгладить складки.
Резервуар для воды удобно снимать и наполнять водопроводной водой.
Большой радиус действия
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Размер и вес
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