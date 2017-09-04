Компактное решение для удобного глажения

Отпаривание еще проще с нагревающейся подошвой SmartFlow. Вертикальное или горизонтальное разглаживание участков со сложной фактурой и придание свежести одежде — без риска прожечь ткань. Легкий и компактный прибор можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию!