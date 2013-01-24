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ComfortTouch

Отпариватель для одежды

GC557/30
Общая оценка / 5
  • Легкое удаление складок по всей длине Легкое удаление складок по всей длине Легкое удаление складок по всей длине
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    ComfortTouch Отпариватель для одежды

    GC557/30
    Общая оценка / 5

    Легкое удаление складок по всей длине

    Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch разглаживает складки, освежая внешний вид ткани. С инновационной технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины вы максимально легко сможете привести в порядок свою одежду. Узнать обо всех преимуществах

    ComfortTouch Отпариватель для одежды

    Легкое удаление складок по всей длине

    Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch разглаживает складки, освежая внешний вид ткани. С инновационной технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины вы максимально легко сможете привести в порядок свою одежду. Узнать обо всех преимуществах

    Легкое удаление складок по всей длине

    Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch разглаживает складки, освежая внешний вид ткани. С инновационной технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины вы максимально легко сможете привести в порядок свою одежду. Узнать обо всех преимуществах

    ComfortTouch Отпариватель для одежды

    Легкое удаление складок по всей длине

    Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch разглаживает складки, освежая внешний вид ткани. С инновационной технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины вы максимально легко сможете привести в порядок свою одежду. Узнать обо всех преимуществах

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      Легкое удаление складок по всей длине

      с технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины

      • FlexHead
      • StyleBoard
      • 2000 Вт
      • 5 режимов подачи пара
      Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

      Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

      Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

      Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

      Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

      Силиконовый шланг не содержит ПВХ

      Силиконовый шланг не содержит ПВХ

      Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.

      Щетка для ткани для более глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

      Щетка для ткани для более глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

      Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

      5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

      5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

      Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.

      Замок Hang&Lock надежно фиксирует вешалку

      Замок Hang&Lock надежно фиксирует вешалку

      Наш уникальный замок Hang&Lock фиксирует вещи для удобного отпаривания, предотвращая смещение и падение вешалки.

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

      Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

      Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

      Удлиненная доска StyleBoard для наилучших результатов глажения по всей длине

      Удлиненная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань соплом отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

      FlexHead для легкого разглаживания нижней части одежды

      Инновация FlexHead позволяет с легкостью разглаживать низ одежды без необходимости наклоняться. Гибкая подошва обеспечивает максимальный контакт, поэтому в ткань проникает больше пара для безупречных результатов.

      Технические характеристики

      • Технология

        FlexHead
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 40  г/мин
        Мощность
        Макс. 2000  Вт
        Готовность к использованию
        < 1  мин
        Различные настройки подачи пара
        5  уровней
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Объем резервуара для воды
        1800  мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Замок Hang&Lock
        Да
        Длина шланга
        1,3  м
        Длина шнура питания
        1,6  м
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Автоматическое выключение
        Да

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Простая очистка

      • Аксессуары в комплекте

        Щетка
        Да
        Складная вешалка для одежды
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Регулируемая стационарная вешалка
        Да

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        37 x 46 x 64,5  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        33 x 173 x 37  см

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Белый и фиолетовый

      • Опора для глажения

        StyleBoard
        Да

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            • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).