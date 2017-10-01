GC557/30
Легкое удаление складок по всей длине
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch разглаживает складки, освежая внешний вид ткани. С инновационной технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины вы максимально легко сможете привести в порядок свою одежду.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.
Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.
Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.
Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.
Наш уникальный замок Hang&Lock фиксирует вещи для удобного отпаривания, предотвращая смещение и падение вешалки.
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
Удлиненная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань соплом отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.
Инновация FlexHead позволяет с легкостью разглаживать низ одежды без необходимости наклоняться. Гибкая подошва обеспечивает максимальный контакт, поэтому в ткань проникает больше пара для безупречных результатов.
Покрытие доски
Опора для глажения
Дизайн
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размер и вес
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