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PowerPro Expert

Безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert 

Высокая мощность всасывания для тщательной уборки

    Безмешковый пылесос

    Philips PowerPro Expert

    Собирает и удерживает 99 % мелкой пыли* Благодаря высокой мощности всасывания и функции Allergy Lock

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    Технология PowerCyclone 8 отделяет частицы пыли от воздуха, что позволяет сохранять высокую мощность всасывания надолго
    Галочка
    Система фильтрации Allergy H13 удерживает более 99,9 % мелкой пыли
    Галочка
    Функция Allergy Lock удерживает пыль внутри пылесборника
    Галочка
    Мотор 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 470 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки
    FC9714/61

    FC9734/01

     

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    * Эффективность сбора пыли и фильтрации протестирована на твердом напольном покрытии в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008.

    Узнайте больше о нашей циклоннной технологии PowerCyclone

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    Пыль отделяется от воздуха
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    Степень фильтрации
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    Максимальная входная мощность (Вт)
    1800 Вт *– 2000 Вт **
    2100 Вт
    2400 Вт
    2100 Вт
    Максимальная мощность всасывания (Вт)
    350 Вт *– 370 Вт **
    370 Вт
    450 Вт
    420 Вт
    Линейка
    PowerPro Compact *
    PowerPro Active **
    PowerPro
    PowerPro Ultimate
    PowerPro Expert

    Видеообзоры и отзывы о безмешковых пылесосах Philips

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    Обзор пылесоса Philips FC9734

    Обзор на безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9733

    Обзор Пылесоса Philips FC 9728 PowerPro Expert

    Награды

    Philips PowerPro Expert – обладатель награды iF DESIGN AWARD 2018

    Бренд iF известен во всем мире и неразрывно связан с исключительными дизайнерскими решениями, а награда iF DESIGN AWARD призвана привлечь внимание к самым смелым и удачным дизайнерским идеям и проектам.
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    FC9714/61

    FC9734/01

     

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