Обзор на безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9733
Обзор Пылесоса Philips FC 9728 PowerPro Expert
Награды
Philips PowerPro Expert– обладатель награды iF DESIGN AWARD 2018
Бренд iF известен во всем мире и неразрывно связан с исключительными дизайнерскими решениями, а награда iF DESIGN AWARD призвана привлечь внимание к самым смелым и удачным дизайнерским идеям и проектам.
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FC9734/01
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