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PowerPro Compact

Безмешковый пылесос

FC9351/01
Общая оценка / 5
3 награды
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9351/01
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

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      Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

      Компактный, но мощный

      • 1900 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Фильтр Allergy H13
      Долговечный мотор 1900 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1900 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 370 Вт для тщательной очистки.

      PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

      PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

      Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

      Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

      Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

      Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает &gt;99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        410 x 281 x 247 mm
        Комплект для замены фильтра
        FC8010/02
        Sound power level
        82 dB
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        525 x 320 x 315 mm
        Входная мощность (IEC)
        1600 W
        цвет
        Красный цвет "Монца"
        Воздушный поток (макс)
        37 л/с
        Вакуум (макс)
        33 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        370 W
        Weight of product
        4,5 kg
        Входная мощность (макс)
        1900 W

      • Простота использования

        Carrying handle
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Радиус действия
        9 m
        Длина шнура
        6 m
        Wheel type
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Accessories included
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Standard nozzle
        Насадка MultiClean

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Packaging
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        Dust capacity
        1,5 l
        Motor filter
        Моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13**

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            • По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01
            • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.