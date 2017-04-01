FC9351/01
Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean.Узнать обо всех преимуществах
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Долговечный мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 370 Вт для тщательной очистки.
Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.
Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.
Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.
Общие характеристики
Дизайн
Аксессуары
Вес и габариты
Совместимость
Технические характеристики
Страна происхождения
Срок службы
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