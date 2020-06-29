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  • Высокая сила всасывания с мощным мотором Высокая сила всасывания с мощным мотором Высокая сила всасывания с мощным мотором
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    Серия 2000 Безмешковый пылесос

    XB2022/01

    Высокая сила всасывания с мощным мотором

    Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.

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    Серия 2000 Безмешковый пылесос

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    Высокая сила всасывания с мощным мотором

    Надежный дизайн, которому можно доверять

    • 1800 Вт
    • PowerCyclone 4
    • Фильтр Super Clean Air
    Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

    Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

    Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для оптимальной уборки.

    PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

    PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

    Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.

    Универсальная насадка для великолепной уборки всех типов напольных покрытий

    Универсальная насадка для великолепной уборки всех типов напольных покрытий

    Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %* частиц

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %* мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

    Разработано и спроектировано в Нидерландах

    Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Цвет
      Темно-синий, небесно-голубой
      Тип продукта
      Безмешковый пылесос
      Уровень шума (станд.)
      82 дБ
      Мощность всасывания
      360 Вт
      Емкость пылесборника
      1,3 л
      Гарантия
      2 г
      Радиус действия
      8,8 м
      Входная мощность (IEC)
      1600 Вт
      Входная мощность (макс)
      1800 Вт
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр
      Выходной фильтр
      Фильтр SuperClean Air
      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Ручка для переноски
      Спереди
      Регулятор мощности
      Нет
      Тип трубки
      Металлическая, телескопическая, из двух частей
      Тип колес
      Пластик
      Хранение аксессуаров
      Да
      Парковочное положение
      По вертикали и по горизонтали
      Технология
      PowerCyclone 4
      Длина шнура
      5,8 м

    • Дизайн

      Экологичная упаковка
      100 % переработанных материалов

    • Аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Входящие в комплект аксессуары
      Щелевая насадка в комплекте

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      415 мм
      Ширина изделия
      270 мм
      Высота изделия
      250 мм
      Длина упаковки
      330 мм
      Ширина упаковки
      490 мм
      Высота упаковки
      285 мм
      Вес в упаковке
      6,79 кг
      Вес продукта
      4,4 кг

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Совместимый фильтр, вариант XV1220/01

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220 В
      Частота
      50–60 Гц

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны EPA12

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