XB2022/01
Высокая сила всасывания с мощным мотором
Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.Узнать обо всех преимуществах
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Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для оптимальной уборки.
Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.
Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.
Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %* мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.
Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!
Общие характеристики
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Аксессуары
Вес и размеры
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Технические характеристики
Страна происхождения
Срок службы
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