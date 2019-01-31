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  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7 Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7 Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
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    Серия 5000 Безмешковый пылесос

    FC9571/01

    Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это наш самый мощный компактный пылесос. Минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки.

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    Серия 5000 Безмешковый пылесос

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    Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

    Удобное и гигиеничное очищение контейнера

    • 1900 Вт
    • PowerCyclone 7
    • Фильтр Allergy H13
    • Насадка TriActive
    Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

    Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

    Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 410 Вт для быстрой и тщательной уборки.

    PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

    PowerCyclone 7 поддерживает высокую мощность всасывания надолго

    Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

    Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

    Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

    Функция регулировки мощности позволит управлять мощностью всасывания для разных задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки.

    Компактный дизайн с ручками спереди и сверху устройства для удобной переноски

    Компактный дизайн с ручками спереди и сверху устройства для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос. Конструкция оснащена ручками для удобной переноски в верхней и передней части.

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

    Мягкий бампер и резиновые колесики для защиты мебели

    Мягкий бампер и резиновые колесики для защиты мебели

    Мягкая вставка и резиновые колеса защитят мебель и напольные покрытия от царапин и помогут с комфортом использовать пылесос в помещениях дома.

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

    Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

    Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

    Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек, диванов и кресел, и удалит с них шерсть домашних питомцев.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Цвет
      Фиолетовый
      Тип продукта
      Безмешковый пылесос
      Уровень шума (стандартный)
      72–82 дБ
      Мощность всасывания
      410 Вт
      Емкость пылесборника
      1,5 л
      Гарантия
      2 г
      Радиус действия
      9 м
      Входная мощность (IEC)
      1700 Вт
      Входная мощность (макс)
      1900 Вт
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр
      Выходной фильтр
      HEPA: фильтрует >99,9 %
      Соединительная деталь трубки
      ActiveLock
      Ручка для переноски
      Спереди и сверху
      Регулятор мощности
      Да
      Тип трубки
      Металлическая, телескопическая, из двух частей
      Тип колес
      Резиновые
      Хранение аксессуаров
      Защелка трубки
      Парковочное положение
      По вертикали и по горизонтали
      Технология
      PowerCyclone 7
      Длина шнура
      6 м

    • Дизайн

      Экологичная упаковка
      100 % переработанных материалов

    • Аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      Встроенная щетка, щелевая насадка
      Дополнительные насадки
      Насадка для мебели 110 мм

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      410 мм
      Ширина изделия
      275 мм
      Высота изделия
      280 мм
      Длина упаковки
      370 мм
      Ширина упаковки
      300 мм
      Высота упаковки
      490 мм
      Вес в упаковке
      8,17 кг
      Вес продукта
      5,3 кг

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Совместимый фильтр, вариант FC8010/02

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220 В
      Частота
      50–60 Гц

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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