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5000 Series

Безмешковый пылесос

FC9571/01
Общая оценка / 5
2 награды
  • Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7 Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7 Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7
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    5000 Series Безмешковый пылесос

    FC9571/01
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это наш самый мощный компактный пылесос. Минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Безмешковый пылесос

    Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это наш самый мощный компактный пылесос. Минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это наш самый мощный компактный пылесос. Минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Безмешковый пылесос

    Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

    Безмешковый пылесос Philips 5000 Series — это наш самый мощный компактный пылесос. Минимум усилий для тщательной уборки с технологией PowerCyclone 7 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная производительность благодаря PowerCyclone 7

      Удобное и гигиеничное очищение контейнера

      • 1900 Вт
      • PowerCyclone 7
      • Фильтр Allergy H13
      • Насадка TriActive
      Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мощный мотор 1900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 410 Вт для быстрой и тщательной уборки.

      PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

      PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

      Технология PowerCyclone 7 обеспечивает аэродинамический дизайн, снижая сопротивление воздуха и обеспечивая максимальную мощность всасывания. Сверхбыстрый поток воздуха в цилиндрической камере и уникальные выходные лепестки помогут отделить пыль от воздуха.

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

      Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

      Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

      Особая функция позволяет легко управлять мощностью всасывания для очистки напольных покрытий или мебели.

      Компактный дизайн с ручками на передней и верхней части устройства для удобной переноски

      Компактный дизайн с ручками на передней и верхней части устройства для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос. Конструкция оснащена ручками для удобной переноски в верхней и передней части.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

      Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек, диванов и кресел, и удалит с них шерсть домашних питомцев.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

      Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты мебели

      Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты мебели

      Мягкая вставка и резиновые колеса защитят мебель и напольные покрытия от царапин и помогут с комфортом использовать пылесос в помещениях дома.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (макс)
        1900  Вт
        Входная мощность (IEC)
        1700  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        410  Вт
        Уровень интенсивности звука
        72–82  дБ

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Тип колес
        Резина

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13*
        Уровень HEPA13*

      • Насадки и аксессуары

        Стандартная насадка
        Насадка TriActive
        Дополнительная насадка
        Насадка для мебели
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Дополнительные аксессуары
        Замена фильтра: FC8010/02

      • Дизайн

        цвет
        Фиолетовый

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        412 x 280 x 280  миллиметра

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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            • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.