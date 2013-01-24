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satinell epilator

Бережная эпиляция и идеально гладкая кожа до 4 недель с Philips 

Наш самый эффективный эпилятор
Philips Series 8000*

Philips Satinelle Prestige Epilator

Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000*

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Усовершенстованная система керамических дисков обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи
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Самая широкая эпилирующая поверхность* позволяет удалять еще больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции
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Большой выбор насадок способствует комфортной эпиляции на любых участках тела и лица
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> 85% женщин довольны эффективностью эпилятора Philips Series 8000**
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91% женщин подтвердили, что кожа чувствует себя прекрасно во время эпиляции**

*в портфолио эпиляторов Philips

**CLT Germany n=153 2019

 
Trimming head


Для любых потребностей вашей кожи  


Различные насадки для удаления волос, ухода за кожей, для деликатных участков, а также бритья и подравнивания сделают процедуру максимально комфортной и даже приятной.
Найдите идеальное решения для себя
Насадка для пилинга тела
Body expoliation head
Насадка-гребень
Trimming comb
Роликовый массажер для тела
Body massager head
Насадка для лица
Facial area cap
Бритвенная головка
Shaving head
Массажная насадка
Massage cap
Насадка стретчер
Skin stretcher
Насадка для чувствительных участков
Delicate area cap
Найдите идеальное решения для себя

Аккуратный педикюр за 5 минут
 

Вращающаяся пилка-диск 3-в-1 обеспечивает гладкость кожи от пятки до кончиков пальцев всего за 5 минут. Минералы, инкрустированные в пилку, позволяют бережно, но эффективно удалять огрубевшую кожу и мозоли на ступнях, а специальный тонкий край – обрабатывать труднодоступные и небольшие участки, например, около ногтевой пластины
Уход за телом
Насадка для пилинга имеет 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок, которые эффективно удаляют отмершие клетки и стимулируют регенерацию верхнего слоя кожи. Проведите процедуру за 24 часа до эпиляции, чтобы предотвратить врастание волосков.

Оптимальный контакт

 

Специальная насадка для оптимального контакта уменьшает неприятные ощущения во время эпиляции, мягко растягивая обрабатываемый участок кожи

Комфортная эпиляция на любых

участках лица и тела

 

Керамические диски и насадка для

чувствительных участков делают процесс

ещё бережнее,позволяя легко удалять

волоски на лице, в области подмышек

и в зоне бикини.
Epilate
Эпиляция
Уникальная подсветка Opti-Light для улучшенной видимости во время процедуры.
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Разные насадки
Насадки разработаны с учетом ваших личных потребностей для качественного ухода за собой.
Body exfoliation
Пилинг тела
Насадка для пилинга эффективно удаляет омертвевшие клетки, делая кожу более мягкой.*
*По результатам теста CLT, Германия, n88
Body Massage
Массаж тела
Массажная насадка воздействует на глубокие слои кожи, расслабляя и оздоравливая ее.

Комфортная эпиляция на

любых участках лица и тела

 

Керамические диски и насадка для

чувствительных участков делают процесс

ещё бережнее, позволяя легко удалять

волоски на лице, в области одмышек

и в зоне бикини.

Ассортимент эпиляторов Philips Series 8000

Сравнение эпиляторов Philips

BRE225/00

Satinelle Essential

BRE225/00

Компактный эпилятор с питанием от сети
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BRE285/00

Satinelle Essential

BRE285/00

Компактный эпилятор с питанием от сети
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BRE700/00 - BRE740/10

Epilator Series 8000

BRE700/00 - BRE740/10

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
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Серия
  • Satinelle
  • Satinelle
  • Series 8000

Вес (с эпилирующей головкой)
  • 98г
  • 99г
  • 168г

Питание
  • От электросети
  • От электросети
  • От аккумулятора

Время работы аккумулатора
  • -
  • -
  • 40 мин

Использование в душе
  • нет
  • нет
  • да

Диски
  • Металлические
  • Металлические
  • Керамические

Количество пинцетов
  • 20
  • 20
  • 32

Число скоростей
  • 2
  • 2
  • 2

Захватывающих движений в минуту
  • скорость 1: 38000
    скорость 2: 44000
  • скорость 1: 38000
    скорость 2: 44000
  • скорость 1: 64000
    скорость 2: 70400

Активная система, приподнимающая волоски
  • Нет
  • Нет
  • Да

Ширина эпилирующей поверхности
  • 23мм
  • 23мм
  • 30мм

Насадки в комплекте
  • Нет
  • 5 шт
  • от 3 до 9 шт

Зоны ухода
  • Ноги
  • Ноги, бикини
  • Все тело и лицо

Подсветка Opti-Light
  • нет
  • да
  • да

Чехол для хранения
  • нет
  • да
  • да
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Philips Satinelle Prestige Epilator

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