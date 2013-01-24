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*в портфолио эпиляторов Philips
**CLT Germany n=153 2019
Керамические диски с текстурированной поверхностью
нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу
Эпилирующая поверхность дисков стала на 50% шире
и теперь удаляет еще больше волосков одним движением
Комфортная эпиляция на любых
участках лица и тела
Керамические диски и насадка для
чувствительных участков делают процесс
ещё бережнее,позволяя легко удалять
волоски на лице, в области подмышек
и в зоне бикини.
Комфортная эпиляция на
любых участках лица и тела
Керамические диски и насадка для
чувствительных участков делают процесс
ещё бережнее, позволяя легко удалять
волоски на лице, в области одмышек
и в зоне бикини.
BRE700/00
BRE710/00
BRE715/00
BRE721/00
BRE730/10
BRE735/00
BRE740/10
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Satinelle Essential
BRE225/00
Компактный эпилятор с питанием от сети
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Satinelle Essential
BRE285/00
Компактный эпилятор с питанием от сети
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Epilator Series 8000
BRE700/00 - BRE740/10
Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
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Серия
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Вес (с эпилирующей головкой)
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Питание
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Время работы аккумулатора
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Использование в душе
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Диски
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Количество пинцетов
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Число скоростей
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Захватывающих движений в минуту
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Активная система, приподнимающая волоски
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Ширина эпилирующей поверхности
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Насадки в комплекте
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Зоны ухода
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Подсветка Opti-Light
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Чехол для хранения
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