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    LongLife EcoVision головное освещение

    12342LLECOS2

    Ответственный водитель

    Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

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    LongLife EcoVision головное освещение

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    Ответственный водитель

    Срок службы дольше — замен меньше

    • Тип лампы: H4
    • В упаковке: 2
    • 12 В, 60/55 Вт
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

    Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна

    Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна

    Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

    Долгий срок службы

    Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться об их замене еще по крайней мере 1500 часов.

    Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    Снижение выбросов за счет меньшего количество замен

    Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Долгий срок службы
      Характеристики изделия
      Срок службы до 1500 часов

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Передний противотуманный свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P43t-38
      Обозначение
      H4 LongLife EcoVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      LongLife EcoVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H4

    • Срок службы

      Срок службы
      До 3000 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      1650 ±15 %  лм
      Цветовая температура
      До 3100 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      60/55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12342LLECOS2
      Код для заказа
      36257228

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      S2
      EAN1
      8727900362572
      EAN3
      8727900362589

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      11  см
      Высота
      13,3  см
      Вес нетто одного изделия
      21,359  г
      Вес брутто одного изделия
      62  г
      Длина
      5.3  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      28,6  см
      Ширина
      14,1  см
      Высота
      12  см
      Вес брутто одного изделия
      0,62  кг

    Badge-D2C

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