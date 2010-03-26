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NightGuide DoubleLife

Лампы для автомобильных фар

12342NGDLB1
  • Оптимальный контраст Оптимальный контраст Оптимальный контраст
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    NightGuide DoubleLife Лампы для автомобильных фар

    12342NGDLB1

    Оптимальный контраст

    NightGuide DoubleLife сочетает самые последние разработки в области безопасности Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    NightGuide DoubleLife Лампы для автомобильных фар

    Оптимальный контраст

    NightGuide DoubleLife сочетает самые последние разработки в области безопасности Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальный контраст

    NightGuide DoubleLife сочетает самые последние разработки в области безопасности Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    NightGuide DoubleLife Лампы для автомобильных фар

    Оптимальный контраст

    NightGuide DoubleLife сочетает самые последние разработки в области безопасности Узнать обо всех преимуществах

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      Оптимальный контраст

      Комфорт и безопасность

      • H4
      • 12 В
      • 55 Вт

      • Технические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        H4

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер

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