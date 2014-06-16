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Ваш неповторимый стиль
Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота.Узнать обо всех преимуществах
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Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть следующие виды автомобильных ламп: передние и задние указатели поворота.
Для симметрии настоятельно рекомендуется заменять сигнальные лампы попарно.
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
После отключения лампы Philips SilverVision не излучают неприятных оранжевых бликов благодаря уникальному хромированному покрытию. При включении лампы излучают соответствующий стандартам оранжевый свет.
Особенности изделия
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Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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