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SilverVision

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12496SVB2
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    SilverVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12496SVB2

    Ваш неповторимый стиль

    Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах

    SilverVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Ваш неповторимый стиль

    Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах

    SilverVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Ваш неповторимый стиль

    Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах

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      Указатели поворота с серебряным покрытием

      • Тип лампы: PY21W
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 21 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть следующие виды автомобильных ламп: передние и задние указатели поворота.

      Для максимального эффекта меняйте сразу две сигнальные лампы

      Для симметрии настоятельно рекомендуется заменять сигнальные лампы попарно.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Сигнальные лампы с серебряным покрытием

      После отключения лампы Philips SilverVision не излучают неприятных оранжевых бликов благодаря уникальному хромированному покрытию. При включении лампы излучают соответствующий стандартам оранжевый свет.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        21  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 500 ч

      • световые характеристики

        Люмен
        280  лм

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8711500311191
        EAN1
        8711500311177
        Тип упаковки
        B2

      • Описание изделия

        Применение
        • Передний указатель поворота
        • Задний указатель поворота
        Цоколь
        BAU15s
        Назначение
        PY21W SilverVision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Модельный ряд
        SilverVision
        Технология
        Лампа накаливания
        Тип
        PY21W

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,306  кг
        высота
        13  см
        ширина
        13,5  см

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        20
        Вес брутто одного изделия
        15,3  г
        высота
        12,9  см
        Длина
        6,7  см
        Вес нетто одного изделия
        8  г
        ширина
        2,7  см

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        31117730
        Регистрация заказа
        12496SVB2

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль

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