Ключевые слова для поиска

  • Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль

    SilverVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12496SVB2

    Ваш неповторимый стиль

    Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SilverVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Ваш неповторимый стиль

    Указатели поворота с серебряным покрытием

    • Тип лампы: PY21W
    • В упаковке: 2
    • 12 В, 21 Вт
    • Больше стиля
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть следующие виды автомобильных ламп: передние и задние указатели поворота.

    Для максимального эффекта меняйте сразу две сигнальные лампы

    Для симметрии настоятельно рекомендуется заменять сигнальные лампы попарно.

    Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    Сигнальные лампы с серебряным покрытием

    После отключения лампы Philips SilverVision не излучают неприятных оранжевых бликов благодаря уникальному хромированному покрытию. При включении лампы излучают соответствующий стандартам оранжевый свет.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль

    • Описание продукта

      Применение
      • Передний указатель поворота
      • Задний указатель поворота
      Цоколь
      BAU15s
      Обозначение
      PY21W SilverVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      SilverVision
      Технология
      Обычная лампа
      Тип
      PY21W

    • Срок службы

      Срок службы
      500 ч.

    • Световые характеристики

      Люмен
      280  лм

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      21  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12496SVB2
      Код для заказа
      31117730

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B2
      EAN1
      8711500311177
      EAN3
      8711500311191

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      2,7  см
      Высота
      12,9  см
      Вес нетто одного изделия
      8  г
      Вес брутто одного изделия
      15,3  г
      Длина
      6.7  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      20

    • Информация об упаковке

      Ширина
      13,5  см
      Высота
      13  см
      Вес брутто одного изделия
      0,306  кг

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.