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Vision Moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12636BW
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12636BW

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость на 30 % лучше

      • Тип лампы: HS1
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 35/35 Вт
      Лучшее соотношение цены и качества

      Лучшее соотношение цены и качества

      Лампы Philips Vision Moto — выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге по сравнению с обычными лампами.

      На 30 % больше видимости

      На 30 % больше видимости

      Лампы для фар Philips VisionMoto обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер
        EAN1
        8727900530353
        EAN3
        8727900530360

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 3200 K

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 30% больше видимости

      • Описание продукта

        Обозначение
        HS1 Vision Moto
        Линейка продукции
        Vision Moto
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        PX43t
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        HS1

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        35/35  Вт

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        53035330
        Регистрация заказа
        12636BW

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        49,7  г
        Высота
        12,900  см
        Длина
        9,500  см
        Вес нетто одного изделия
        25,5  г
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        10
        Ширина
        4,860  см

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        497  г
        Высота
        13  см
        Длина
        25,500  см
        Ширина
        19  см

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