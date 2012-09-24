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  • Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы

    Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

    190BL1CS/00

    Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы

    Благодаря функции SmartImage, фронтальной стереосистеме, порту USB и базе Ergo энергоэффективный бизнес-монитор 190BL1 помогает пользователю повысить производительность работы

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    Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

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    Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы

    • B Line
    • 48,3 см (19")
    • Формат 16:10
    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    SmartContrast: для невероятно насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для невероятно насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    TrueVision: профессиональное качество изображения

    TrueVision: профессиональное качество изображения

    TrueVision является ведущей запатентованной технологией компании Philips для точной настройки цвета и параметров монитора, что обеспечивает максимальное качество изображения, а также является гарантией того, что каждый произведенный монитор (а не только контрольные выборки) пройдет систему контроля в четыре раза серьезнее, чем требования, предъявляемые Microsoft Vista. Только компания Philips готова принять такие меры для того, чтобы обеспечить высокое качество изображения каждого производимого монитора.

    Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

    Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

    Регулировка по высоте в пределах 70 мм для комфортного просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.

    Регулировка угла наклона и поворота монитора для идеального угла просмотра

    Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.

    Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

    Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

    Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

    При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

    Стандарт EPEAT Silver подтверждает безопасность для окружающей среды

    Сертифицированные мониторы Philips стандарта EPEAT Silver обеспечивают безопасность для человека и окружающей среды и имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов парниковых газов, негативно влияющих на климат планеты. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Стандарт EPEAT Silver действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.

    Встроенный стереозвук для ярких впечатлений от мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      19 дюймов (48,3 см)
      Формат изображения
      16:10
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,283 x 0,283 мм
      Оптимальное разрешение
      1440x900 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра
      • 170º (Г) / 160º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      408,24 (Г) x 255,15 (В)
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      USB
      USB 2.0 x 1
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Стереозвук

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Встроенное аудио
      1 Вт x 2
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Аудио
      • Яркость
      • Меню
      • Автоматические режимы
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Португальский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Настройка высоты
      до 70  миллиметра
      Поворотная
      -45/45  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      7,7 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      11,4 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      436 x 422 x 201  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      508 x 485 x 172  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      436 x 305 x 68  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      6,18  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,12  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,04  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • Не содержит ртуть
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Цвет
      Цвета Silver / Black
      Отделка
      Текстура

    Badge-D2C

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