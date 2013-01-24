Ключевые слова для поиска
Хотите подготовиться к появлению малыша? Или может быть ищете идеи практичных подарков на праздник для будущей мамы? У нас есть все, что вам нужно.
Мы поможем вам подготовиться к появлению малыша. Ультрамягкая соска, повторяющая форму груди, помогает малышу держать бутылочку и делает кормление из бутылочки более естественным.
Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновение колик и дискомфорта, сокращая до минимума перерывы в кормлении малыша.
SCD711/52
SCD735/00