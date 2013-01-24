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Детские бутылочки и соски

Подарочные наборы с детской бутылочкой

Наборы для кормления с первого дня
Бренд № 1 — рекомендовано мамами
Детские бутылочки Natural
Бутылочки с антиколиковой системой

Наборы детских бутылочек

Наборы детских бутылочек
Детские бутылочки Natural
Бутылочки с антиколиковой системой

Подарочные и базовые наборы с детской бутылочкой

 

Хотите подготовиться к появлению малыша? Или может быть ищете идеи практичных подарков на праздник для будущей мамы? У нас есть все, что вам нужно.

Базовый набор серии Natural для кормления младенцев

SCD301/01

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Базовый набор серии Natural для кормления младенцев

Самый естественный способ кормления из бутылочки


Мы поможем вам подготовиться к появлению малыша. Ультрамягкая соска, повторяющая форму груди, помогает малышу держать бутылочку и делает кормление из бутылочки более естественным.

  • Идеальный стартовый набор для мамы с новорожденными в возрасте от 0 до 6 месяцев
  • Четыре бутылочки серии Natural с широкой соской, повторяющей форму груди
  • Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой для удобной и аккуратной очистки

Подарочный набор с бутылочкой Anti-colic

SCD806/00

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Подарочный набор "Единорог" с бутылочкой для девочек

Отпразднуйте особые моменты


Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновение колик и дискомфорта, сокращая до минимума перерывы в кормлении малыша.

 

  • ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
  • Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей
  • Благодаря уникальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.
Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Что говорят другие мамы о подарочных наборах Philips Avent с детской бутылочкой

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На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей
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