Быстрое время отклика для великолепного отображения движения

Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Время отклика Вкл. - Выкл. — время, необходимое для перехода от абсолютно белого изображения к абсолютно черному и наоборот. Быстрое время отклика Вкл. - Выкл. улучшает отображение текста. Время отклика (серый к серому) — это среднее значение временного интервала, необходимое для перехода между несколькими вариантами уровней серого: низкие значения этого параметра означают более быстрые переходы. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов.