Ключевые слова для поиска

  • Качественный монитор сенсорного киоска Качественный монитор сенсорного киоска Качественный монитор сенсорного киоска
    -{discount-value}

    Сенсорный ЖК-дисплей киоска

    190S6FGT/00

    Качественный монитор сенсорного киоска

    Philips предлагает уникальное решение сверхпрочного киоска с сенсорным управлением для общественных мест. Долгий срок службы, функция SmartManage для дистанционного доступа, управление монитором на базе локальных сетей (LAN) и низкое энергопотребление гарантируют исключительную рентабельность инвестиций

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сенсорный ЖК-дисплей киоска

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Качественный монитор сенсорного киоска

    Когда долговечность имеет значение

    • 19"
    • SXGA
    Быстрое время отклика для великолепного отображения движения

    Быстрое время отклика для великолепного отображения движения

    Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Время отклика Вкл. - Выкл. — время, необходимое для перехода от абсолютно белого изображения к абсолютно черному и наоборот. Быстрое время отклика Вкл. - Выкл. улучшает отображение текста. Время отклика (серый к серому) — это среднее значение временного интервала, необходимое для перехода между несколькими вариантами уровней серого: низкие значения этого параметра означают более быстрые переходы. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов.

    Встроенный отдельный сенсорный экран

    Резистивный 5-ти проводной сенсорный экран установлен в верхней части прочной стеклянной пластины, защищающей ЖК-экран монитора. Использование подобного способа защиты необходимо, так как прямой контакт с ЖК-панелью недопустим.

    Сверхпрочный металлический корпус из 2-х мм стали

    ЖК-монитор заключен в стальной кожух с закругленными углами и толщиной стенок 2 мм

    Крышка проводки кабелей

    Крышка задней части монитора может быть снята, а внутреннее свободное пространство использовано для размещения излишков кабелей, что способствует аккуратной и безопасной прокладки кабелей.

    Шаблон для монтажа в крепления VESA, облегчающий настенный монтаж дисплея

    Унифицированный промышленный стандарт для настенного монтажа IT-оборудования, разработанный ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники.

    Разрешение SXGA, 1280 x 1024 для более резкого отображения

    Для графических мониторов термин "разрешение экрана" обозначает количество точек (пикселей) на всем экране. Например, разрешение 1280 x 1024 означает отображение 1280 точек в каждой из 1024 строк, или около 1,3 миллиона пикселей.

    SmartManage позволяет управлять оборудованием на основе локальных сетей (LAN)

    SmartManage - это система для мониторинга, управления и проверки состояния дисплеев, так же как и для осуществления поддержки пользователей, которые испытывают трудности при работе через локальные сети (LAN).

    Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

    Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      19"/ 48 см
      Тип ЖК-панели
      • 1 280 x 1 024 пикселей
      • Антибликовый поляризатор
      • RGB верт. полоса
      Шаг пикселей
      0,294 x 0,294 мм
      Оптимальное разрешение
      1280 x 1024 @ 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      500:1
      Время отклика (типич.)
      12  мс
      Угол просмотра
      @ C/R > 5
      Угол просмотра (по горизонтали)
      160  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      160  градусов
      Горизонтальная частота сканирования
      30 - 82 кГц
      Максимальное разрешение
      1280 x 1024 @ 75 Гц
      Рабочая область просмотра
      376,3 x 301,1 мм
      режимы, установленные изготовителем
      15 режимов
      Частота обновления (Верт.)
      56 - 76 Гц
      sRGB
      Да
      Сенсорный экран
      Защищенный сенсорный экран
      Пользовательские режимы
      14 режимов
      оттенки белого, 6500K
      x = 0,313 / y = 0,329
      оттенки белого, 9300K
      x = 0,283 / y = 0,297

    • Подключения

      ПК
      • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
      • Вход VGA D-Sub 15HD

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • sRGB
      • Windows 98/ME/2000/XP
      Удобство пользователя
      • Экранное меню
      • SmartManage
      управление монитором
      • Автоматические режимы
      • Управление яркостью
      • Влево / вправо
      • Меню (OK)
      • Вкл./выкл. питание
      • Вверх / вниз
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC-B, UL, CSA
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Крепление VESA
      100 x 100 мм

    • Мощность

      Источник питания
      Встроенный
      Потребление (в режиме работы)
      34 Вт
      LED-индикатор питания
      • Рабочий режим: зеленый
      • Режим ожидания/отключения: янтарный
      Совместим с
      • E2000
      • Energy Star
      • NUTEK
      Потребление (в выключенном режиме)
      1 Вт

    • Размеры

      Вес
      8.5  кг
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 5°C до 35°C
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C
      Относительная влажность
      20 % - 80 %
      Среднее время между отказами
      50 000 часов
      Глубина (с базой)
      80  миллиметра
      Высота (с учетом основания)
      408  миллиметра
      Ширина (с базой)
      433  миллиметра

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Компакт-диск с ПО и руководством
      • Кабель для последовательного порта
      Дополнительные аксессуары
      Гибкое крепление на стене

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель VGA
    • Компакт-диск с ПО и руководством
    • Кабель для последовательного порта
    • Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.