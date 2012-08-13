На 65 % состоит из переработанного пластика по стандарту TCO Edge

Сертификаты TCO Edge выдаются изделиям, которые превосходят существующие экологические стандарты. Помимо соответствия требованиям TCO, этот сертификат означает, что среди прочих преимуществ этот продукт минимум на 65 % состоит из переработанного пластика, энергоэффективен, содержит минимум опасных материалов, поставляется в упаковке из полностью перерабатываемого сырья, а также сам подлежит легкой переработке. Можете не сомневаться, этот монитор Philips создан с использованием самых современных технологий и является лучшим в классе ICT. Он принесет пользу не только вам, но и окружающей среде и станет свидетельством вашего ответственного отношения к экологии!