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Профессиональные ТВ

22AV1903A/12
Общая оценка / 5
  • Пульт ДУ EasySuite Пульт ДУ EasySuite Пульт ДУ EasySuite
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    Профессиональные ТВ

    22AV1903A/12

    Пульт ДУ EasySuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ EasySuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.

    Пульт ДУ EasySuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ EasySuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ.

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      Пульт ДУ EasySuite

      Простой и функциональный

      • EasySuite
      • Пульт ДУ

      Удобное расположение кнопок для простого управления

      Управляйте телевизором с помощью этого простого пульта. Удобное расположение кнопок позволяет без труда использовать все функции этого телевизора.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Уведомление о низком заряде батарей на экране телевизора

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

      • Специальные гостиничные функции

        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Совместимость с Multi-RC

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