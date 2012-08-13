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    Brilliance ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

    231P4QPYKEB/00

    Экологичный дисплей

    LED-монитор IPS от Philips с веб-камерой позволяет работать и общаться без лишней траты времени и денег.

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    Brilliance ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

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    Экологичный дисплей

    с веб-камерой — экономия времени и денег

    • P Line
    • 58,4 см (23")
    • Дисплей Full HD
    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка высоты, разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.

    Веб-камера для общения и совместной работы

    Встроенная веб-камера и микрофон позволяет вам видеть своих коллег и клиентов и общаться с ними. Это простое решение обеспечивает совместную работу и обмен данными, экономит драгоценное время и расходы на командировки.

    DisplayPort позволяет передавать изображение и звук по одному длинному кабелю

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Концентратор USB с 3 портами для простоты соединения

    Концентратор USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный концентратор USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как концентратор USB монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.

    Энергопотребление 0 Вт в выключенном состоянии

    При помощи кнопки отключения на задней панели монитора можно полностью отключить питание монитора от сети и свести энергопотребление до 0 Вт. Таким образом вы гарантируете нулевое потребление электроэнергии и вносите свою лепту в сокращение выбросов парниковых газов.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      23 дюйма / 58,4 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      ЖКД IPS
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,265 x 0,265 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      250  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      509,18 (Г) x 286,41 (В)
      Частота сканирования
      30 — 83 кГц (Г) / 56 -75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SmartResponse (типич.)
      7 мс (серый к серому)

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DisplayPort, 1 шт.
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      USB
      USB 2.0 x 3
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Микрофон
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      1,5 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Громкость
      • PowerSensor
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      SmartControl Premium
      Встроенная веб-камера
      Камера 2,0 мегапикселя с микрофоном и LED-индикатором

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Поворотная
      -65/65  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      18 Вт (типич.)
      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      • Встроенный
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      29,1 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      547 x 515 x 220  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      600 x 400 x 263  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      547 x 343 x 60  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      7,70  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      5,23  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,09  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • PowerSensor
      • EnergyStar 5.0
      • Сертификат TCO Edge
      • RoHS
      Доля переработанного пластика
      65 %
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки

      Кабели
      VGA, DVI, DP, аудиокабель, USB, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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