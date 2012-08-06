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Первый в мире монитор ErgoSensor
Инновационный монитор Philips ErgoSensor — это первый в мире "умный" дисплей, который может подсказать, как правильно сидеть за компьютеромУзнать обо всех преимуществах
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В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка высоты, разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.
Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.
Компания Philips убеждена, что работа должна подстраиваться под людей, а не наоборот. Для того чтобы ваше рабочее место было более продуктивным и не вредило здоровью, Philips разработала первую в мире инновационную технологию ErgoSensor. Оснащенные ею мониторы определяют поведение пользователя в точных цифрах. Технология ErgoSensor предлагает пользователям рекомендации по выбору эргономичной позы перед компьютером и помогает выбирать оптимальное положение шеи и расстояние для просмотра, а также напоминает сделать перерыв. Кроме того, если пользователя нет перед компьютером, она отключает монитор, что помогает снизить расход энергии до 80%.
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
При помощи кнопки отключения на задней панели монитора можно полностью отключить питание монитора от сети и свести энергопотребление до 0 Вт. Таким образом вы гарантируете нулевое потребление электроэнергии и вносите свою лепту в сокращение выбросов парниковых газов.
Инновационный монитор Philips ErgoSensor с интеллектуальным сенсором положения шеи дает интерактивные рекомендации по коррекции позы, в которой вы сидите перед компьютером.
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