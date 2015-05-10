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  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

    240V5QDSB/01

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

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    ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

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    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    • V Line
    • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
    Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

    В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

    Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

    Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

    SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      60,5 см (23,8")
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      IPS-ADS ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,275 x 0,275 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
      Рабочая область просмотра
      527,04 (Г) x 296,46 (В)
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP), HDMI (цифровой, HDCP)
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
      Удобство пользователя
      Вкл./выкл. питание, Меню/ОК, Яркость/назад, 4:3 широкоформатный/вверх, Авто/вниз
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Упрощенный китайский, Шведский, Турецкий, Традиционный китайский, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Наклон
      -5/20 градусов

    • Питание

      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,5 Вт (станд.)
      В активном режиме
      19,23 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      553 x 420 x 219 миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      600 x 415 x 118 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      553 x 343 x 55 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      5,36 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,09 кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,69 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки) часов
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 6.0, RoHS, Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, Сертификация TCO, cETLus, TUV/ISO9241-307, BSMI, PSB, C-tick, УКРАИНСКИЙ, EPA

    • Корпус

      Цвет
      Черный
      Отделка
      Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

    • Комплект поставки?

      Кабели
      VGA, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
    • Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse

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