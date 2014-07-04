Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийный талон
Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов
Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов
Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах
Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов
Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов
Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах
В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.
С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
Через протокол Serial Xpress Easy телевизор можно подключить к внешним декодерам и цифровым ресиверам всех основных производителей.
Благодаря особой функции каждый телевизор реагирует на команды отдельного пульта ДУ. В помещении можно установить до 14 разных телевизоров, не опасаясь возникновения взаимных помех между пультами дистанционного управления.
Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Мультимедийные приложения
Комфорт
Healthcare
Звук
Подключения
Питание
Экохарактеристики
Аксессуары
Размеры
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