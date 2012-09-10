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    Brilliance ЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

    271P4QPJES/00

    Экологичный дисплей

    LED-дисплей Philips PowerSensor AMVA на 65 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность.

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    Brilliance ЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

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    Экологичный дисплей

    с технологией PowerSensor экономит электроэнергию

    • P Line
    • 68,6 см (27")
    • Дисплей Full HD
    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора

    LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

    LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

    В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка высоты, разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.

    DisplayPort позволяет передавать изображение и звук по одному длинному кабелю

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    На 65 % состоит из переработанного пластика по стандарту TCO Edge

    Сертификаты TCO Edge выдаются изделиям, которые превосходят существующие экологические стандарты. Помимо соответствия требованиям TCO, этот сертификат означает, что среди прочих преимуществ этот продукт минимум на 65 % состоит из переработанного пластика, энергоэффективен, содержит минимум опасных материалов, поставляется в упаковке из полностью перерабатываемого сырья, а также сам подлежит легкой переработке. Можете не сомневаться, этот монитор Philips создан с использованием самых современных технологий и является лучшим в классе ICT. Он принесет пользу не только вам, но и окружающей среде и станет свидетельством вашего ответственного отношения к экологии!

    Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

    Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

    Энергопотребление 0 Вт в выключенном состоянии

    При помощи кнопки отключения на задней панели монитора можно полностью отключить питание монитора от сети и свести энергопотребление до 0 Вт. Таким образом вы гарантируете нулевое потребление электроэнергии и вносите свою лепту в сокращение выбросов парниковых газов.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      ЖКД AMVA
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      5 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      6 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      597,6 (Г) x 336,15 (В)
      Частота сканирования
      30 — 83 кГц (Г) / 56 -75 Гц (В)
      sRGB
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DisplayPort, 1 шт.
      • HDMI
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      USB
      USB 2.0 x 4
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Втx2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Громкость
      • PowerSensor
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Настройка высоты
      150  миллиметра
      Поворот на шарнире
      90 градусов
      Поворотная
      -65/65  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      23 Вт (типич.)
      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      • Встроенный
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      43,2 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      639 x 580 x 242  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      750 x 234 x 490  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      639 x 405 x 64  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      10,35  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      7,50  кг
      Изделие без подставки (кг)
      5,10  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • PowerSensor
      • Сертификат TCO Edge
      • RoHS
      Доля переработанного пластика
      65 %
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE
      • Сертификат TCO Edge

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Серебристый
      Задняя панель
      Черный

    Badge-D2C

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