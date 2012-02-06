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    Brilliance ЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

    273P3QPYEB/00

    Экологичный дисплей

    LED-дисплей Philips PowerSensor AMVA на 65 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность

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    Brilliance ЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

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    Экологичный дисплей

    с технологией PowerSensor экономит электроэнергию

    • P Line
    • 68,6 см (27")
    • Дисплей Full HD AMVA
    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

    Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора

    LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

    LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

    В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

    Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    DisplayPort позволяет передавать изображение и звук по одному длинному кабелю

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Концентратор USB с 3 портами для простоты соединения

    Концентратор USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный концентратор USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как концентратор USB монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.

    Стандарт EPEAT GOLD — гарантия безопасности для окружающей среды

    Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.

    На 65 % состоит из переработанного пластика по стандарту TCO Edge

    Сертификаты TCO Edge выдаются изделиям, которые превосходят существующие экологические стандарты. Помимо соответствия требованиям TCO, этот сертификат означает, что среди прочих преимуществ этот продукт минимум на 65 % состоит из переработанного пластика, энергоэффективен, содержит минимум опасных материалов, поставляется в упаковке из полностью перерабатываемого сырья, а также сам подлежит легкой переработке. Можете не сомневаться, этот монитор Philips создан с использованием самых современных технологий и является лучшим в классе ICT. Он принесет пользу не только вам, но и окружающей среде и станет свидетельством вашего ответственного отношения к экологии!

    Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена

    Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      27 дюймов / 68,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      ЖКД AMVA
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,311 x 0,311 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      5 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      12  мс
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      597,6 x 336,15 мм
      Частота сканирования
      30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
      sRGB
      Да
      SmartResponse (типич.)
      6 мс (серый к серому)

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DisplayPort, 1 шт.
      • DVI-D (цифровой HDCP)
      • VGA (аналоговый)
      USB
      USB 2.0 x 3
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт x 2
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Громкость
      • PowerSensor
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      SmartControl Premium

    • Подставка

      Настройка высоты
      110  миллиметра
      Поворот на шарнире
      Да (автоматический поворот), против часовой стрелки
      Поворотная
      65/-65  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Режим ECO
      21,3 Вт (типич.)
      Источник питания
      • Встроенный
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт
      В активном режиме
      25,5 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Изделие с подставкой (мм)
      642 x 528 x 244  миллиметра
      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      750 x 446 x 300  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      642 x 391 x 65  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      10,79  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      7,65  кг
      Изделие без подставки (кг)
      5,25  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      30 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • PowerSensor
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT Gold*
      • Сертификат TCO Edge
      • RoHS
      Доля переработанного пластика
      65 %
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • BSMI
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    Badge-D2C

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    • Стандарт EPEAT Gold действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт www.epeat.net.

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