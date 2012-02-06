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Экологичный дисплей
LED-дисплей Philips PowerSensor AMVA на 65 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичностьУзнать обо всех преимуществах
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Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора
В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов
SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.
Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
Концентратор USB предоставляет возможность удобного подключения мультимедийных устройств Plug and Play, таких как накопители USB, фотоаппараты, портативные жесткие диски, веб-камеры, КПК, принтеры и другие устройства с разъемом USB. Удобно расположенный концентратор USB 2.0 на мониторе позволяет передавать на компьютер сигналы USB 2.0. Примечание: для работы устройств, таких как фотоаппараты и жесткие диски, может потребоваться дополнительный источник питания, так как концентратор USB монитора не всегда соответствует требованиям к питанию для данных устройств.
Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.
Сертификаты TCO Edge выдаются изделиям, которые превосходят существующие экологические стандарты. Помимо соответствия требованиям TCO, этот сертификат означает, что среди прочих преимуществ этот продукт минимум на 65 % состоит из переработанного пластика, энергоэффективен, содержит минимум опасных материалов, поставляется в упаковке из полностью перерабатываемого сырья, а также сам подлежит легкой переработке. Можете не сомневаться, этот монитор Philips создан с использованием самых современных технологий и является лучшим в классе ICT. Он принесет пользу не только вам, но и окружающей среде и станет свидетельством вашего ответственного отношения к экологии!
Корпус этого монитора Philips не содержит бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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