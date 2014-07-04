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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

32HFL3009W/12
Общая оценка / 5
  • Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    32HFL3009W/12
    Общая оценка / 5

    Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

    Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

    Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

    Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

    Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

      благодаря удобным информационным страницам

      • 32" EasySuite
      • светодиодный
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

      С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Протокол Serial Xpress Easy для интерактивных систем

      Протокол Serial Xpress Easy для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress Easy телевизор можно подключить к внешним декодерам и цифровым ресиверам всех основных производителей.

      Многофункциональный пульт ДУ препятствует появлению помех от других ТВ

      Благодаря особой функции каждый телевизор реагирует на команды отдельного пульта ДУ. В помещении можно установить до 14 разных телевизоров, не опасаясь возникновения взаимных помех между пультами дистанционного управления.

      Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений

      Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Яркость
        300  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Digital Crystal Clear
        • Perfect Motion Rate 100 Гц
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Динамическая контрастность экрана
        100 000:1
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920 x 1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Цифровое ТВ
        • DVB-T и MPEG2/MPEG4
        • DVB-C и MPEG2/MPEG4
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения видео
        • Поддержка кодеков:
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • LPCM
        • M4A
        • MPEG1, L1/2
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Название программы
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Дублирование настроек ТВ через РЧ
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Графический интерфейс пользователя
        Часы
        • Часы на экране телевизора
        • Таймер отключения
        • Будильник
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Автоматическое включение
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Совместимость с панелью подключения
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Функция SmartInstall
        • Функция MyChoice
        • SmartInfo: браузер и изображения
        Тип пульта ДУ
        22AV1409A/12 (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе
        Система блокировки
        Замок Kensington

      • Healthcare

        Управление
        • Совместимость с системой вызова персонала
        • Многофункциональный пульт дистанционного управления
        • SerialXpress Easy
        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Звуковая система
        Incredible Surround

      • Подключения

        Расширенные возможности подключения
        • Serial Xpress HealthCare
        • ИК-вход
        • ИК-выход
        • Разъем RJ-48
        • Быстрый интерактивный ИК-порт
        • Включение по SCART
        Количество разъемов HDMI
        2
        Количество компонентных входов (YPbPr)
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        Количество разъемов USB
        1
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход для наушников
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Общий интерфейс CI+
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)

      • Питание

        Электропитание
        Переменный ток (220-240 В, 50/60 Гц)
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,3 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        25  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        37  кВт/ч

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Внешний модуль часов 22AV1120C
        • ПДУ Healthcare 22AV1109H

      • Размеры

        Вес продукта
        5  кг
        Ширина устройства
        727  миллиметра
        Ширина с подставкой
        727  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        100 x 100 мм
        Высота устройства
        442  миллиметра
        Глубина устройства
        87  миллиметра
        Высота с подставкой
        490  миллиметра
        Глубина с подставкой
        185  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        5.7  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
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