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Профессиональный ЖК-телевизор

32HFL3232D/10
Общая оценка / 5
  • Идеальная надежность для ваших постояльцев Идеальная надежность для ваших постояльцев Идеальная надежность для ваших постояльцев
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    Профессиональный ЖК-телевизор

    32HFL3232D/10
    Общая оценка / 5

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный ЖК-телевизор

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный ЖК-телевизор

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальная надежность для ваших постояльцев

      Гостиничный телевизор Philips с ЖКД

      • 32" EasySuite
      • ЖК
      • DVB-T MPEG 2/4
      Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

      Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

      ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

      Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

      Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

      С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg и слушать музыку в формате mp3 с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть мультимедийный контент с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии и прослушивать музыку.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Приветственная надпись на экране

      При включении телевизора отображается приветствие

      Ограничение громкости

      Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Программируемое включение канала

      Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

      Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Активное управление
        • Улучшение цвета
        • Digital Crystal Clear
        • Цифровое шумоподавление
        • Динамическое повышение контрастности
        • Настройка четкости
        • Подавление шума 2D/3D
        • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
        • Обработка 1080p 50/60 Гц
        Тип экрана дисплея
        ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Динамическая контрастность экрана
        100 000:1
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Пиковое отношение яркости
        74  %
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система PAL D/K
        • Система SECAM B/G
        • Система SECAM D/K
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        Цифровое ТВ
        DVB-T MPEG4
        Количество предустановок
        999
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • SECAM
        • PAL

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения
        • MP3
        • Файлы демонстрации слайдов (.alb)
        • Фотографии в формате JPEG

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Автонаименование программ
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Aвтосохранение
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Блокировка клавиатуры
        • Доступ к меню безопасности
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Вывод на экран
        • Управление на боковой панели
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Графический интерфейс пользователя
        • Список программ
        Часы
        Таймер отключения
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Таймер отключения
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Приветственное сообщение
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Автоформатирование
        • Режим Super Zoom
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Увеличение субтитров
        • Широкий экран
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • Телевизоры
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        • индикация разряда батарей
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        Тип пульта ДУ
        22AV1104B (RC6)
        Телетекст
        Режим Smart Text (1000 стр.)
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        • Обновление встроенной программы через USB
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе

      • Healthcare

        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 10 Вт
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        Звуковая система
        • Моно
        • Nicam Stereo
        • Стерео

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        2
        Количество разъемов SCART
        2
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Фронтальные/боковые подключения
        • HDMI v1.3
        • Вход CVBS
        • Аудиовход — левый/правый
        • Выход для наушников
        • Порт USB 2.0
        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        2-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • Вход CVBS
        Другие подключения
        • Аудиовход для компьютера
        • Вход VGA с ПК
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        • Общий интерфейс
        3-й внешний разъем
        • YPbPr
        • Аудиовход — левый/правый

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50 Гц
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,23 Вт
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        105  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        123  кВт/ч
        Наличие свинца
        Да*
        содержание ртути
        42  мг

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

      • Размеры

        Глубина коробки
        160  миллиметра
        Вес продукта
        8,3  кг
        Ширина устройства
        796  миллиметра
        Ширина с подставкой
        796  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 200 мм
        Высота коробки
        610  миллиметра
        Ширина коробки
        1026  миллиметра
        Высота устройства
        508,3  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        12,8  кг
        Глубина устройства
        93  миллиметра
        Высота с подставкой
        556  миллиметра
        Глубина с подставкой
        220  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        9.4  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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