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    X-tremeVision головное освещение

    12342XV+B1

    Превосходное качество с X-treme

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.

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    X-tremeVision головное освещение

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    Превосходное качество с X-treme

    До 130 % более яркий свет

    • Тип лампы: H4
    • В упаковке: 1 шт.
    • 12 В, 60/55 Вт
    • Больше света
    Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

    Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

    Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.

    Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

    Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

    Лампы головного освещения Philips X-tremeVision отличаются выдающимся качеством работы. Их отличительные характеристики — увеличенная на 130 % яркость света и долгий срок службы. Срок службы до 450 часов* позволяет лампам Philips X-tremeVision занять первое место среди конкурентов (*тестирование моделей H4 и H7 при стандартном напряжении 13,2 В).

    Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

    Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

    Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, пропускающее УФ-излучение, — лампы Philips X-tremeVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.

    Самые безопасные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах

    Самые безопасные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах

    Philips X-tremeVision — самые безопасные, эффективные и удобные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах. Полностью сертифицированы по стандартам ECE.

    Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

    Яркий белый свет (до 3500 K) значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт во время вождения.

    Непревзойденное качество света и производительность

    Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.

    Отличная контрастность для комфортного вождения

    Повышенная цветовая температура ламп головного освещения Philips X-tremeVision (в моделях H1, H4 и H7) позволяет лучше концентрироваться на дороге и воспринимать контрасты на большом расстоянии. Управлять автомобилем в темное время суток становится намного удобнее и безопаснее.

    До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

    Безупречное освещение особо важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision повышают видимость, обеспечивая до 130 % больше света на дороге. Вы сможете раньше распознавать препятствие или потенциальную опасность.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      До 130 % более яркий свет

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P43t-38
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      X-tremeVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H4

    • Срок службы

      Срок службы
      До 450 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      1650 ± 15 %/1000 ± 15 %  лм
      Цветовая температура
      до 3500  K

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      60/55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12342XV+B1
      Код для заказа
      35038830

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B1
      EAN1
      8727900350388
      EAN3
      8727900350395

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      9.5  см
      Ширина
      4.9  см
      Высота
      12.9  см
      Вес нетто одного изделия
      21.5  г
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Вес брутто одного изделия
      0,44  кг
      Длина
      25.5  см
      Ширина
      19.0  см
      Высота
      13.0  см
      Вес брутто одного изделия
      457  г

    Badge-D2C

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