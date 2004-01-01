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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

39HFL2808D/12
  • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    39HFL2808D/12

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

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      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

      • 39" Studio
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

      Ограничение громкости

      Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Блокировка управления передней панели

      Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Приветственная надпись на экране

      При включении телевизора отображается приветствие

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        39  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        99  см
        Цвет корпуса
        Черный
        Дисплей
        LED Full HD
        Яркость
        300  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Digital Crystal Clear
        • Perfect Motion Rate 100 Гц
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Динамическая контрастность экрана
        100 000:1
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920 x 1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Цифровое ТВ
        • DVB-C MPEG4*
        • DVB-T MPEG4*
        • DVB-C MPEG2*
        • DVB-T MPEG2*
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения видео
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • 1 список каналов (аналоговые + DVB-T или C)
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        • Страница приветствия (.png)
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Автозаполнение
        • Автомасштабирование
        • Не в масштабе
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Режим ограничения для особых учреждений
        Блокировка субтитров (USB, TXT)
        Телетекст
        Режим Smart Text (1000 стр.)
        Обновление встроенной программы
        Обновление встроенной программы через USB
        Пульт ДУ
        22AV1107A/12

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        16 Вт (2 x 8 Вт)
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        • Clear Sound

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество А/В подключений
        1
        Количество разъемов HDMI
        2
        Возможности HDMI
        Канал возврата аудиосигнала
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        Количество разъемов USB
        1
        Фронтальные/боковые подключения
        • Аудиовход — левый/правый
        • Вход CVBS
        • Выход для наушников
        • Порт USB 2.0
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        • Вход VGA с ПК
        • Общий интерфейс CI+

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,3 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        59  Вт
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Отключение изображения (для радио)
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        &lt; 0,3
        Потребление электроэнергии в год
        86  кВт/ч

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительные аксессуары
        Установочный ПДУ 22AV8573/00

      • Размеры

        Глубина коробки
        175  миллиметра
        Вес продукта
        8,7  кг
        Ширина устройства
        893  миллиметра
        Ширина с подставкой
        893  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 200 мм
        Высота коробки
        702  миллиметра
        Ширина коробки
        1085  миллиметра
        Высота устройства
        530  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        12,4  кг
        Глубина устройства
        76,6  миллиметра
        Высота с подставкой
        570  миллиметра
        Глубина с подставкой
        220  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        9.5  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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