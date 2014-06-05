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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

40HFL5009D/12
Общая оценка / 5
  • Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    40HFL5009D/12
    Общая оценка / 5

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

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      Широкие возможности подключения и управления

      благодаря OXIGEN: незабываемые впечатления для ваших гостей

      • 40" MediaSuite
      • светодиодный
      • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

      Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

      Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

      Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

      Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

      Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

      Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

      С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

      Philips OXIGEN — это самые современные стандарты подключений и оптимальная совокупная стоимость владения

      Philips OXIGEN представляет собой комплексное решение для сети гостиничных телевизоров. Инновационные технологии порадуют и гостей, и ваших ИТ-специалистов. OXIGEN позволяет подключаться к облачным онлайн-приложениям, использовать для работы с телевизором мобильные устройства и осуществлять удаленное управление. Кроме того, у вас появятся дополнительные источники для получения дохода на протяжении всего жизненного цикла продукта.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        40  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        102  см
        Дисплей
        LED Full HD
        Яркость
        350  кд/м²
        Улучшение изображения
        Digital Crystal Clear
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Угол просмотра
        176º (Г) / 176º (В)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920 x 1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Цифровое ТВ
        • DVB-T и MPEG2/MPEG4
        • DVB-C и MPEG2/MPEG4
        • DVB-T2
        • HbbTv (доступно в Европе)
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        Воспроизведение через IP
        • Многоадресное вещание IGMP
        • Unicast

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        • USB
        • Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Форматы воспроизведения видео
        • Поддержка кодеков:
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • LPCM
        • M4A
        • MPEG1, L1/2
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • Oxigen

        Приложения Smart TV
        облачные приложения для гостиничных телевизоров
        Функция SmartInstall
        • изменение списка каналов в офлайн-режиме
        • изменение настроек в офлайн-режиме
        • удаленная установка
        • создание контента SmartInfo
        • обновление ПО
        Система AppControl
        Несколько профилей приложения SmartTV
        SmartInfo
        • Слайд-шоу или браузер
        • интерактивные шаблоны
        Общий доступ
        • Защищенное подключение
        • DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct
        • Wi-Fi Miracast

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Название программы
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка джойстика
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление джойстиком
        • Графический интерфейс пользователя
        Часы
        • Часы на экране телевизора
        • Таймер отключения
        • Будильник
        • Поддержка внешних часов
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Автоматическое включение
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Совместимость с панелью подключения
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Vsecure
        • Функция MyChoice
        Тип пульта ДУ
        22AV1409A/12 (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Возможность обновления оборудования и настроек
        через входы USB, РЧ и IP
        Поддержка Skype
        С дополнительной камерой
        Система блокировки
        Замок Kensington

      • Healthcare

        Управление
        • Многофункциональный пульт дистанционного управления
        • Совместимый белый ПДУ
        Безопасность
        • Совместимость с системой вызова персонала
        • Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Звуковая система
        Incredible Surround

      • Подключения

        Расширенные возможности подключения
        • Интерфейс Serial Xpress
        • Управление телевизором WIXP/JAPIT
        • ИК-выход
        • Разъем RJ-48
        • Быстрый интерактивный ИК-порт
        • Включение по SCART
        • Внешний источник питания 12 В/15 Вт
        Количество разъемов HDMI
        2
        Количество компонентных входов (YPbPr)
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        Количество разъемов USB
        1
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход для наушников
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Выход на АС для ванной комнаты
        • Общий интерфейс CI+
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        • 802.11 b/g/n
        • Wi-Fi Direct
        Автоматическое включение по LAN
        Энергосберегающий режим ожидания IP-систем

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50 Гц
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,3 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        37  Вт
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Отключение изображения (для радио)
        Потребление электроэнергии в год
        54  кВт/ч

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка на шарнире
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Внешний модуль часов 22AV1120C
        • ПДУ Healthcare 22AV1109H
        • USB-камера для Skype PTA317/00

      • Размеры

        Вес продукта
        7,82  кг
        Ширина устройства
        918,2  миллиметра
        Ширина с подставкой
        918.2  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        400 x 200 мм
        Высота устройства
        536,5  миллиметра
        Глубина устройства
        56,3  миллиметра
        Высота с подставкой
        592.9  миллиметра
        Глубина с подставкой
        213.3  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        9.05  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Гарантийный талон

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          • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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