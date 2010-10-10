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Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

40HFL7382A/10
Общая оценка / 5
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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    40HFL7382A/10
    Общая оценка / 5

    Примите участие в действии!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Примите участие в действии!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

    Примите участие в действии!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Примите участие в действии!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

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      Примите участие в действии!

      с подсветкой Ambilight в сверхтонком корпусе

      • 40" Signature
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Подсветка Ambilight Spectra 2 усиливает впечатления от просмотра

      Подсветка Ambilight Spectra 2 усиливает впечатления от просмотра

      Новое измерение ощущений при просмотре с подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране, создавая эффект погружения. Функция адаптивной настройки под цвет стен гарантирует полную сочетаемость цвета подсветки с изображением. С Ambilight Spectra 2 фильмы по-настоящему оживают!

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      100Hz Clear LCD, время отклика 2 мс для отличной четкости движения

      100Hz Clear LCD, время отклика 2 мс для отличной четкости движения

      100Hz Clear LCD обеспечивает невероятную четкость изображения. Установка двойной частоты кадров увеличивает четкость при воспроизведении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖКД, обеспечивая время отклика 2 миллисекунды. Теперь вы можете наслаждаться четким изображением даже при быстром движении на экране.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Приветственная надпись на экране

      При включении телевизора отображается приветствие

      Ограничение громкости

      Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Программируемое включение канала

      Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

      Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

      Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      • Подсветка Ambilight

        Система подсветки Ambilight
        Светодиоды с широкой цветовой гаммой
        Функция затемнения
        Вручную и со световым датчиком

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        40  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        102  см
        Цвет корпуса
        Матово-серебристая передняя панель с черным корпусом
        Яркость
        450  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Функция Active Control + световой датчик
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Динамическое повышение контрастности
        • 100Hz Clear LCD
        • HD Natural Motion
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Динамическая контрастность экрана
        500 000 : 1
        Время отклика (типич.)
        2  мс
        Угол просмотра
        176º (Г) / 176º (В)
        Пиковое отношение яркости
        65  %
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана
        Обработка цвета
        4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        DVB COFDM 2K/8K
        Цифровое ТВ
        • Наземное DVB *
        • DVB-C MPEG4*
        • DVB-T MPEG4*
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Комфорт

        Защита от детей
        Блок. от детей и ограничение на просмотр
        Легкость установки
        • Название программы
        • Автонаименование программ
        • Сортировка
        Удобство использования
        • Smart Picture
        • Функция Smart Sound
        Часы
        Таймер отключения
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Ограничение громкости
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку)
        • Автоформатирование
        Мультимедиа
        USB с автопрерыванием
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Телетекст
        1200-страничный гипертекст
        Обновление встроенной программы
        • Мастер обновления встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт (2x10 Вт)
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Динамическое усиление НЧ
        • Incredible Surround
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        Звуковая система
        • Моно
        • Стерео
        • Nicam Stereo

      • Подключения

        Аудиовыход — цифровой
        Коаксиальный (cinch)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        Фронтальные/боковые подключения
        USB
        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        2-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        HDMI 2
        HDMI v1.3
        Другие подключения
        • Выход для наушников
        • Аудиовход для компьютера
        HDMI 3
        HDMI v1.3
        3-й внешний разъем
        • Аудиовход — левый/правый
        • YPbPr

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,15 Вт
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        84  Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        &lt; 0,01
        Потребление электроэнергии в год
        122,64  кВт/ч
        Наличие свинца
        Да*

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка на шарнире
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        Установочный ПДУ 22AV8573/00

      • Размеры

        Глубина коробки
        158  миллиметра
        Вес продукта
        13  кг
        Ширина устройства
        966  миллиметра
        Ширина с подставкой
        966  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 200 мм
        Высота коробки
        682  миллиметра
        Ширина коробки
        1150  миллиметра
        Высота устройства
        593  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        18,5  кг
        Глубина устройства
        41,5  миллиметра
        Высота с подставкой
        641  миллиметра
        Глубина с подставкой
        242  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        16  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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          • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
          • Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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