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Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

55HFL5573D/10
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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    55HFL5573D/10

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Простое подключение

    Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

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      Простое подключение

      Гостиничный светодиодный ТВ с NetTV и встраиваемой системой IP

      • 55" MediaSuite
      • LED
      • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        55  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        140  см
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Активное управление
        • Улучшение цвета
        • Улучшение цветовых переходов
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Прогрессивное сканирование
        • Настройка четкости
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Автокоррекция телесного оттенка
        • Динамическое повышение контрастности
        • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
        • Обработка 1080p 50/60 Гц
        • 100Hz Clear LCD
        • Pixel Plus HD
        Разрешение панели
        1920 x 1080р

      • Изображение/дисплей

        Динамическая контрастность экрана
        150 000:1
        Время отклика (типич.)
        2  мс
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система SECAM B/G
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        Цифровое ТВ
        • DVB-T MPEG4
        • DVB-C MPEG4
        • DVB-T2
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        Количество предустановок
        999

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения
        • MP3
        • Фотографии в формате JPEG
        • Файлы демонстрации слайдов (.alb)
        • H.264/MPEG-4 AVC

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • Графический интерфейс пользователя
        Часы
        Таймер отключения
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Удаленное обновление ПО
        • Функция SmartInstall
        Тип пульта ДУ
        22AV1104A/10 (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе

      • Комфорт

        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Звуковая система
        Nicam Stereo

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        28 Вт, Invinsible Sound
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Расширенные возможности подключения
        • Включение по SCART
        • Интерфейс Serial Xpress
        • USB2.0
        Количество разъемов SCART
        1
        Фронтальные/боковые подключения
        • Порт USB 2.0
        • HDMI v1.3
        2-й внешний разъем
        Вход YPbPr

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        3
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Другие подключения
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Общий интерфейс CI+
        • Выход для наушников

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,15 Вт
        Потребление электроэнергии в год
        96  кВт/ч

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон

      • Размеры

        Глубина коробки
        198  миллиметра
        Вес продукта
        26  кг
        Ширина устройства
        1286  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1286  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        400 x 400 мм
        Высота коробки
        873  миллиметра
        Ширина коробки
        1543  миллиметра
        Высота устройства
        756  миллиметра
        Глубина устройства
        39,9  миллиметра
        Высота с подставкой
        820  миллиметра
        Глубина с подставкой
        295  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        30  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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