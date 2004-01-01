Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийный талон
Простое подключение
Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое подключение
Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.
Простое подключение
Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое подключение
Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.
Изображение/дисплей
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Тюнер/прием/передача
Мультимедийные приложения
Комфорт
Комфорт
Healthcare
Звук
Звук
Громкоговорители
Подключения
Подключения
Питание
Экохарактеристики
Аксессуары
Аксессуары
Размеры
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