Другие продукты в комплекте
- Компакт-диск с программным обеспечением для ПК/Mac
- Кабель USB
- Адаптер переменного/постоянного тока
- Краткое руководство по началу работы
- Подставка
- Руководство пользователя
5FF2CMI/00
За каждым снимком - история
Смотрите свои цифровые фотографии в качестве и с цветовой насыщенностью профессиональной печати! Это самый простой способ отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера. Фоторамка Philips 5FF2CMI своим стильным дизайном украсит домашний интерьер.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.
Memory-Card Manager - это набор из двух встроенных устройств чтения карт памяти и специальное ПО для легкого отображения, редактирования, хранения и организации фотографий, записанных на вашу карту памяти - без использования ПК.
Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.
Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.
Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.
Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.
Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.
Соединение USB 2.0 и прилагаемый кабель для простой и быстрой передачи фотографий с компьютера.
Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.
Лучший в отрасли дисплей высокой плотности отображает на 88 процентов больше пикселей на квадратный дюйм, чем даже современный 43 см (17") ЖК-монитор. Служит для отображения бесценных для вас фотографий с теми живыми цветами и реалистичной детализацией что и у самых качественных отпечатков.
Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.
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Питание
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