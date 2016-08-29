Яркий белый свет, который разрешено использовать на дорогах

Несмотря на то, что яркий свет обеспечивает хорошую видимость, он не должен ослеплять водителей встречных автомобилей, так как это может повлиять на безопасность дорожного движения. Ксеноновые лампы головного освещения Xenon WhiteVision второго поколения прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах, а также сочетается со светом светодиодов. Поэтому такое освещение позволяет повысить видимость для безопасного вождения, не причиняя неудобств другим водителям.