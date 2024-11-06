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  • Часть бритвы с технологией SkinIQ Часть бритвы с технологией SkinIQ Часть бритвы с технологией SkinIQ
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    Триммер для носа

    AC40

    Часть бритвы с технологией SkinIQ

    Оцените универсальность вашей бритвы Philips с насадкой-триммером для носа. Просто установите насадку, чтобы подровнять с ее помощью нежелательные волосы в носу и ушах.

    Триммер для носа

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    Часть бритвы с технологией SkinIQ

    Подходит только для новых бритв с угловыми бритвенными головками

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для моделей бритв:
      • S5531
      • S5532
      • S5533
      • S5535
      • S5536
      • S5579
      • S5581
      • S5582
      • S5583
      • S5584
      • S5585
      • S5586
      • S5587
      • S5588
      • S5589
      • S7731
      • S7732
      • S7735
      • S7782
      • S7783
      • S7786
      • S7788
    Badge-D2C

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