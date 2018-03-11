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  • Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT610/14

    Гладкое бритье и защита кожи

    Наслаждайтесь освежающим и безопасным бритьем: используйте бритву AquaTouch с гелем или пеной для дополнительного комфорта. Защита Aquatec гарантирует безопасное и освежающее влажное бритье, а также быстрое и удобное сухое бритье.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Гладкое бритье и защита кожи

    • Бритвенная головка CloseCut
    • Сухое и влажное бритье
    Технология Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

    Технология Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

    Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной для дополнительной защиты кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

    Лезвия CloseCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье.

    Лезвия CloseCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье.

    Благодаря закругленным кончикам лезвия CloseCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

    Неизменно превосходные результаты до 2 лет

    Неизменно превосходные результаты до 2 лет

    Для оптимального результата заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

    Зарядка в течение 10 часов обеспечивает более 30 минут автономной работы.

    Зарядка в течение 10 часов обеспечивает более 30 минут автономной работы.

    Работа от аккумулятора для комфортного использования. Более 30 минут автономной работы. Полная зарядка занимает 10 часов.

    Уникальная эргономичная ручка для высокой точности и полного контроля.

    Уникальная эргономичная ручка для высокой точности и полного контроля.

    Удобный корпус обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно точное бритье.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия.

    На все бритвы распространяется 2-летняя международная гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов.

    • Мощность

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальная потребляемая мощность
      2.0  Вт

    • Дизайн

      Отделка
      Пластик
      Цвет
      Черный и дымчатый серый
      Ручка
      Эргономичная удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года
      Сменные бритвенные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56

    • Качество бритья

      SkinComfort
      Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Бритвенная система
      Система лезвий CloseCut

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Да
      Дисплей
      Светодиодный индикатор — 1
      Очистка
      Полностью водонепроницаемая
      При работе
      • Аккумулятор
      • Питание от аккумулятора
      Время работы бритвы
      Более 30 минут, до 10 сеансов бритья
      Время зарядки
      10 часов
      Индикаторы дисплея
      • Аккумулятор разряжен
      • Зарядка

    Badge-D2C

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