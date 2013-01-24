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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

AT610/14
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  • Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT610/14
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим и безопасным бритьем: используйте бритву AquaTouch с гелем или пеной для дополнительного комфорта. Защита Aquatec гарантирует безопасное и освежающее влажное бритье, а также быстрое и удобное сухое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим и безопасным бритьем: используйте бритву AquaTouch с гелем или пеной для дополнительного комфорта. Защита Aquatec гарантирует безопасное и освежающее влажное бритье, а также быстрое и удобное сухое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная защита кожи, гладкое бритье

      • Бритвенная головка CloseCut
      • Сухое и влажное бритье
      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной для дополнительной защиты кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

      Лезвия CloseCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье.

      Лезвия CloseCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье.

      Благодаря закругленным кончикам лезвия CloseCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

      Неизменно превосходные результаты до 2 лет

      Неизменно превосходные результаты до 2 лет

      Для оптимального результата заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

      Зарядка в течение 10 часов обеспечивает более 30 минут автономной работы.

      Зарядка в течение 10 часов обеспечивает более 30 минут автономной работы.

      Работа от аккумулятора для комфортного использования. Более 30 минут автономной работы. Полная зарядка занимает 10 часов.

      Уникальная эргономичная ручка для высокой точности и полного контроля.

      Уникальная эргономичная ручка для высокой точности и полного контроля.

      Удобный корпус обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно точное бритье.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия.

      На все бритвы распространяется 2-летняя международная гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный и дымчатый серый
        Отделка
        Пластик
        Ручка
        Эргономичный удобный захват

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Да
        Очистка
        Полностью водонепроницаемая
        Дисплей
        Светодиодный индикатор — 1
        Время работы бритвы
        Более 30 минут, до 10 сеансов бритья
        При работе
        • Аккумулятор
        • Питание от аккумулятора
        Время зарядки
        10 часов
        Индикаторы дисплея
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальная потребляемая мощность
        2,0  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ56

      • Качество бритья

        SkinComfort
        Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Бритвенная система
        Система лезвий CloseCut

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