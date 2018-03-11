Технология Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной для дополнительной защиты кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.