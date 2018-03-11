AT620/14
Гладкое бритье и защита кожи
Наслаждайтесь освежающим и безопасным бритьем: используйте бритву AquaTouch с гелем или пеной для дополнительного комфорта. Защита Aquatec гарантирует безопасное и освежающее влажное бритье, а также быстрое и удобное сухое бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной для дополнительной защиты кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.
Благодаря закругленным кончикам лезвия CloseCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.
Для оптимального результата заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
Работа от аккумулятора для комфортного использования. Более 30 минут автономной работы. Полная зарядка занимает 10 часов.
Удобный корпус обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно точное бритье.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
На все бритвы распространяется 2-летняя международная гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов.
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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