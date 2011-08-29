AT750/16
Гладкое бритье и защита кожи
Защитная система Aquatec в бритвах Philips гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для удобства используйте пену или гель для бритья. Наслаждайтесь ощущением комфорта и свежести во время бритья.Узнать обо всех преимуществах
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Защитная система Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт даже при использовании в душе.
Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, минимизируя вероятность порезов.
Система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины, обеспечивая чистое бритье.
Система QuickRinse позволяет промывать бритву под струей воды и использовать в душе
Более 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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