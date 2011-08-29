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  • Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT750/16

    Гладкое бритье и защита кожи

    Защитная система Aquatec в бритвах Philips гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для удобства используйте пену или гель для бритья. Наслаждайтесь ощущением комфорта и свежести во время бритья.

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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Гладкое бритье и защита кожи

    Влажное бритье с гелем или пеной для бритья

    • Система Super Lift&Cut
    • Плавающие головки
    Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

    Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

    Защитная система Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт даже при использовании в душе.

    Плавно скользит, повторяя контуры лица

    Плавно скользит, повторяя контуры лица

    Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, минимизируя вероятность порезов.

    Для комфортного, гладкого бритья

    Для комфортного, гладкого бритья

    Система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины, обеспечивая чистое бритье.

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Система QuickRinse позволяет промывать бритву под струей воды и использовать в душе

    Одна зарядка обеспечивает более 40 минут автономной работы бритвы

    Одна зарядка обеспечивает более 40 минут автономной работы бритвы

    Более 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,5  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Удобная ручка
      • Прорезиненная рукоятка
      Цвет
      Черный и ярко-синий
      Отделка
      • Рифленая панель, ярко-синяя
      • Передняя панель (гладкая), черная

    • Обслуживание

      Сменные головки
      • Модель HQ8 была заменена на SH50
      • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Динамическое повторение контуров
      Бритвенная система
      Система Super Lift&Cut

    • Удобство использования

      Очистка
      • Быстрая очистка отсека для волос
      • Полностью водонепроницаемая
      Дисплей
      • 1 светодиодный индикатор
      • Индикация полного заряда аккумулятора
      • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Беспроводная работа
      Время работы бритвы
      Более 40 минут
      Время зарядки
      8 часов

    Badge-D2C

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