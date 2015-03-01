Ключевые слова для поиска

  • Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT756/16

    Гладкое бритье и защита кожи

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Гладкое бритье и защита кожи

    • Плавающие головки Lift & Cut
    • 8ч. зарядки — 40 мин. автономной работы
    • Откидной триммер
    Технология Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

    Технология Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

    Благодаря герметичной защите Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

    Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

    Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

    Система двойных лезвий Lift & Cut приподнимает волоски и аккуратно срезает их у самого основания.

    Плавно скользит, повторяя контуры лица

    Плавно скользит, повторяя контуры лица

    Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, минимизируя вероятность порезов.

    40 минут в режиме бритья; время зарядки — 8 часов

    40 минут в режиме бритья; время зарядки — 8 часов

    Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Подзарядка в течение 8 часов обеспечивает до 45 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья.

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Система QuickRinse позволяет промывать изделие под струей воды и использовать его в душе.

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальная потребляемая мощность
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Прорезиненная рукоятка
      • Эргономичная удобная ручка
      Отделка
      Нет данных
      Цвет
      Нет данных

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года
      Сменные головки
      Модель HQ8 была заменена на SH50
      Сменные бритвенные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      • Система защиты кожи
      Гибкость головки
      Динамическое повторение контуров
      Бритвенная система
      Лезвия Lift & Cut
      Стайлинг
      Встроенный откидной триммер

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Да
      Дисплей
      • 1 светодиодный индикатор
      • Индикация полного заряда аккумулятора
      • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      Очистка
      • Полностью водонепроницаемая
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Зарядка
      Перезарядка
      Время работы бритвы
      Более 40 минут, до 14 сеансов бритья
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Аккумулятор
      Время зарядки
      8 часов
      Индикаторы дисплея
      • Аккумулятор заряжен
      • Аккумулятор разряжен
      • Зарядка

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.