AT756/16
Гладкое бритье и защита кожи
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря герметичной защите Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.
Система двойных лезвий Lift & Cut приподнимает волоски и аккуратно срезает их у самого основания.
Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, минимизируя вероятность порезов.
Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Подзарядка в течение 8 часов обеспечивает до 45 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья.
Система QuickRinse позволяет промывать изделие под струей воды и использовать его в душе.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
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Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
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