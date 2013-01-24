Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
Ключевые слова для поиска
Оцените высокое качество работы
Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените высокое качество работы
Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах
Оцените высокое качество работы
Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените высокое качество работы
Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах
Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Воспроизводите медиафайлы через порт USB. Просто подключите накопитель USB и создавайте свой рекламный контент и транслируйте его там, где вам удобно. Благодаря широкому набору поддерживаемых медиаформатов этот мощный медиаплеер обеспечивает великолепное качество изображения и отличается универсальностью.
Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.
Никакого беспокойства благодаря глобальной гарантии сроком на 3 года. Наши сервисные центры по всему миру и быстрая обработка запросов гарантируют, что в случае неисправности (пусть это и маловероятно) мы найдем и устраним неполадку в кратчайшие сроки.
Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Подключения
Функции управления
Размеры
Условия эксплуатации
Питание
Звук
Аксессуары
Прочее
Мультимедийные приложения
Технические характеристики