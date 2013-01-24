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ЖК-монитор

BDL4651VH/00
Общая оценка / 5
  • Восхитительное качество изображения Восхитительное качество изображения Восхитительное качество изображения
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    ЖК-монитор

    BDL4651VH/00
    Общая оценка / 5

    Восхитительное качество изображения

    Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ЖК-монитор

    Восхитительное качество изображения

    Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах. Узнать обо всех преимуществах

    Восхитительное качество изображения

    Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ЖК-монитор

    Восхитительное качество изображения

    Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах. Узнать обо всех преимуществах

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      Восхитительное качество изображения

      даже в условиях высокого уровня освещенности

      • 117 см (46")
      • мультимедийный
      • Full-HD
      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

      Оцените высокое качество изображения даже при прямом солнечном свете благодаря панели 1500 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем освещения, при этом обеспечивая кристально чистое изображение. Однако необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях. Подробные сведения о требованиях к условиям эксплуатации смотрите в руководстве.

      Идеально для мест с ярким солнечным освещением

      Благодаря панели с невероятно высоким уровнем яркости эту модель можно устанавливать в местах с любыми условиями эксплуатации, даже если на экран будут попадать прямые солнечные лучи. Однако в данном случае необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях, чтобы предотвратить появление черных точек.

      Тонкая рамка и стильный дизайн

      Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

      Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

      Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

      Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

      Датчик температуры определяет состояние устройства

      Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

      Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        117  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        46  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        1500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Время отклика (типич.)
        8,5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • Динамическое повышение контрастности
        Шаг пикселей
        0,53 x 0,53 мм

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
        А/В вход
        • HDMI x1
        • Аудио (Л/П) x2
        А/В выход
        Аудиовход (Л/П) x1
        Другие подключения
        • Разъем для внешнего динамика
        • AC-выход
        • Компонентный RCA x1

      • Комфорт

        Ориентация
        • Портретная
        • Ландшафтный
        Ячеечная матрица
        До 5 x 5
        Изображение в изображении
        PIP
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Простая установка
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        • Выход AC
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Функции контроля безопасности
        • Контроль нагрева
        • Датчик температуры
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Возможность сетевого управления
        RS232

      • Размеры

        Толщина рамки
        20 мм
        Крепление VESA
        400 x 200 мм
        Глубина устройства
        124,2  миллиметра
        Глубина устройства (в дюймах)
        4,9  (дюймы)
        Высота устройства
        616,5  миллиметра
        Высота устройства (в дюймах)
        24,3  (дюймы)
        Ширина устройства
        1060  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        41,7  (дюймы)

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        5—90  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        Подставка
        BM05211

      • Прочее

        Ободок
        Цвет Metallic Anthracite
        Гарантия
        Европа/Северная Америка: 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      • Питание

        Электропитание
        90-264 В переменного тока, 50/60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        213 Вт, типич.
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 60485 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Габариты изделия

        Глубина
        5,5  (дюймы)
        Глубина
        13,88  см
        высота
        24,3  (дюймы)
        высота
        61,65  см
        ширина
        41,7  (дюймы)
        ширина
        106,04  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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