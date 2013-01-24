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Дисплей Video Wall

BDL4676XL/00
Общая оценка / 5
  • Создавайте потрясающие видеостены Создавайте потрясающие видеостены Создавайте потрясающие видеостены
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    Дисплей Video Wall

    BDL4676XL/00
    Общая оценка / 5

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Дисплей Video Wall

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Дисплей Video Wall

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

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      Создавайте потрясающие видеостены

      благодаря этому светодиодному LED-дисплею без рамки

      • 46"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Создан для круглосуточной работы

      Создан для круглосуточной работы

      Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

      Шлейфовое соединение DVI

      Шлейфовое соединение DVI

      Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

      Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Дизайн без рамки для создания потрясающих видеостен

      Великолепные видеостены из экранов без рамки. Вы можете подключить до 15 x 10 экранов, а благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.

      Улучшенная настройка цвета

      Разработанное Philips средство улучшенной настройки цвета гарантирует соответствие цветов на всех установленных дисплеях в сети. Оно автоматически настраивает все рекламные дисплеи, обеспечивая максимально точное соответствие цветов, благодаря чему у зрителей остаются незабываемые визуальные впечатления.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Пакет ПО Smart Control

      Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

      Передача через ИК-канал

      Вы можете контролировать все рекламные дисплеи в вашей сети с помощью одного пульта ДУ через главный дисплей. Это просто и удобно! При использовании пульта ДУ вам не придется беспокоиться о настройке конфигурации других дисплеев.

      Работа в портретном положении

      Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

      Порт дисплея для поддержки более быстрой графики

      Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

      Управление по сети: RJ45

      Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        117  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        46  дюйма
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080p при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        3500:1
        Время отклика (типич.)
        6,5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,53 x 0,53 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
        • RJ45
        А/В вход
        • HDMI x1
        • Компонентный (BNC) x1
        • ИК-вход
        • Аудиовход (Л/П) x1
        Другие подключения
        • DisplayPort
        • DVI-выход
        • USB
        • Разъем для внешнего динамика
        • AC-выход
        • ИК-выход
        А/В выход
        Аудиовход (Л/П) x1

      • Размеры

        Ширина устройства
        1023,68  миллиметра
        Высота устройства
        578,27  миллиметра
        Глубина устройства
        111,81  миллиметра
        Ширина рамки (Л/В, П/Н)
        3,2 мм, 1,8 мм
        Ширина рамки (A — A)
        5 мм
        Вес продукта
        24  кг
        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 100 x 200 мм
        Крепление VESA
        400 x 400 мм
        Среднее время между отказами
        60 000 ч.

      • Питание

        Потребляемая мощность (типич.)
        72  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Источник питания
        90—264 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        10–90  %

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Комфорт

        Размещение
        • Портретная
        • Ландшафтный
        Сквозной канал сигнала
        • DVI
        • RS232
        • VGA
        • Проходной вход IR
        Ячеечная матрица
        до 15 x 10
        Изображение в изображении
        PIP
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • HDMI (один провод)
        • RJ45
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Простая установка
        • Специальная подставка
        • Выход AC
        • Ручки для переноски
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции контроля безопасности
        • Контроль нагрева
        • Датчик температуры
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Испанский
        • Голландский
        • Польский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Русский

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 12 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Итальянский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • CB
        • BSMI
        • EPEAT
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Руководство пользователя на CD-ROM
      • Краткое руководство

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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