Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Светодиодный дисплей

BDL4785SL/00
Общая оценка / 5
  • Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус. Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус. Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.
    -{discount-value}

    Светодиодный дисплей

    BDL4785SL/00
    Общая оценка / 5

    Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.

    Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Светодиодный дисплей

    Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.

    Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.

    Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Светодиодный дисплей

    Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.

    Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Светодиодный

      Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.

      При высокой производительности

      • 119 см (47")
      • боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Шлейфовое соединение DVI

      Шлейфовое соединение DVI

      Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Боковая светодиодная подсветка

      Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

      Множество функций. Один провод

      Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

      Управление по сети: RJ45

      Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

      Порт дисплея для поддержки более быстрой графики

      Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

      Панель 120 Гц

      Оцените удивительно четкое видеоизображение благодаря панели 120 Гц. Даже динамичные сцены фильмов будут четкими не размытыми, что усиливает впечатления от просмотра.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Супертонкий корпус

      Его общая глубина менее 4 см — теперь рекламный дисплей можно вывешивать отдельно, в любой точке магазина. Этот дисплей сочетает в себе превосходный дизайн и сверхтонкий корпус для максимальной свободы.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        119,3  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        47  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1600:1
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,54 x 0,54 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • Динамическое повышение контрастности

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        Дополнительные аксессуары
        Акустические системы

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • RJ45
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        А/В вход
        • DVI-D x1
        • Компонентный (BNC) x1
        Другие подключения
        • AC-выход
        • DisplayPort
        • USB
        • HDMI
        А/В выход
        Аудиовход (Л/П) x1

      • Комфорт

        Ориентация
        • Портретная
        • Ландшафтный
        Ячеечная матрица
        До 5 x 5
        Изображение в изображении
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Сквозной канал сигнала
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Размеры

        Толщина рамки
        20 мм
        Ширина устройства
        1085  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        42,7  (дюймы)
        Высота устройства
        632  миллиметра
        Высота устройства (в дюймах)
        24,8  (дюймы)
        Глубина устройства
        38  миллиметра
        Глубина устройства (в дюймах)
        1,5  (дюймы)
        Вес продукта
        18,8  кг
        Вес изделия (фунты)
        41,4  фунта
        Крепление VESA
        400 x 200 мм

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        Гарантия
        Европа/Северная Америка: 3 года

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        5—90  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        104 Вт, типич.
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 60486 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      • Дополнительные аксессуары: Акустические системы

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии