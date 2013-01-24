Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
- Дополнительные аксессуары: Акустические системы
Ключевые слова для поиска
Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.
Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.
Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах
Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.
Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятное качество изображения. Супертонкий корпус.
Демонстрируйте маркетинговые материалы на стильном сверхтонком дисплее Full HD с диагональю 119 см (47"). Он идеально подходит для мест, где нужно сэкономить пространство без ущерба для производительности или качества. Узнать обо всех преимуществах
Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.
Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.
Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.
Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.
Оцените удивительно четкое видеоизображение благодаря панели 120 Гц. Даже динамичные сцены фильмов будут четкими не размытыми, что усиливает впечатления от просмотра.
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Его общая глубина менее 4 см — теперь рекламный дисплей можно вывешивать отдельно, в любой точке магазина. Этот дисплей сочетает в себе превосходный дизайн и сверхтонкий корпус для максимальной свободы.
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Комфорт
Размеры
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Условия эксплуатации
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры упаковки