Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
- Дополнительные аксессуары: Модуль DVI Out (CRA71)
Изображение потрясающего качества
Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изображение потрясающего качества
Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах
Изображение потрясающего качества
Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изображение потрясающего качества
Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
При помощи модуля DVI можно создать цифровую видеостену, расположив на ней до 9 экранов в конфигурации 3 x 3. Просто подсоедините модуль к боковому разъему телевизора, потом подключите выход DVI к входному разъему DVI другого экрана и создайте совершенно потрясающую видеостену у себя в комнате.
Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.
Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.
Оцените удивительно четкое видеоизображение благодаря панели 120 Гц. Даже динамичные сцены фильмов будут четкими не размытыми, что усиливает впечатления от просмотра.
Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.
Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.
Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Мощность
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Габариты изделия
Условия эксплуатации
Аксессуары
Прочее
Размеры упаковки
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