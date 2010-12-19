Модуль для выхода DVI

При помощи модуля DVI можно создать цифровую видеостену, расположив на ней до 9 экранов в конфигурации 3 x 3. Просто подсоедините модуль к боковому разъему телевизора, потом подключите выход DVI к входному разъему DVI другого экрана и создайте совершенно потрясающую видеостену у себя в комнате.