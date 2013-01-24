Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Signage Solutions Дисплей Q-Line

BDL6520QL/00
Общая оценка / 5
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
    -{discount-value}

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    BDL6520QL/00

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте невероятно четкие изображения на экологичном дисплее Q-Line. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он обеспечивает бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

    Похожие продукты

    Смотреть все led

      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      благодаря безупречному качеству изображения

      • 65"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA

      Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        65  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        5000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        6,5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,74 x 0,74 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort
        • HDMI (x 2)
        • DVI-D
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        • USB
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (через DVI-D)

      • Комфорт

        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Возможность сетевого управления
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        • Один провод (HDMI-CEC)
        Сквозной канал сигнала
        • DisplayPort
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        Простая установка
        • Специальная подставка
        • Выход AC
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски

      • Размеры

        Ширина устройства
        1450,5  миллиметра
        Высота устройства
        828,5  миллиметра
        Глубина устройства
        61,5  миллиметра
        Ширина рамки
        7,5 (сверху/слева/справа), 10,5 (снизу)
        Вес продукта
        36,2  кг
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M8

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        122,52 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M4A
        • LPCM
        • M3U
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • EPEAT
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии