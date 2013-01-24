Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA

Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.