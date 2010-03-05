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ЖК-монитор

BDL6551V/00
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    ЖК-монитор

    BDL6551V/00
    Общая оценка / 5

    Ваши зрители будут поражены

    Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ЖК-монитор

    Ваши зрители будут поражены

    Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

    Ваши зрители будут поражены

    Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ЖК-монитор

    Ваши зрители будут поражены

    Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваши зрители будут поражены

      с ЖК-дисплеем с диагональю 165 см (65") и тонкой рамкой

      • 165 см (65")
      • для рекламных панелей
      • Full-HD
      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Создан для круглосуточной работы

      Создан для круглосуточной работы

      Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

      Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

      Датчик температуры определяет состояние устройства

      Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

      Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

      Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

      Высокая яркость для более четкого изображения

      Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

      Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        165  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        65  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Шаг пикселей
        0,744 x 0,744 мм
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        700  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,06 миллиарда цветов
        Коэфф. контрастности (типич.)
        2500:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
        А/В вход
        • HDMI x1
        • Композитный (RCA) x1
        • Композитный (BNC) x1
        • Разъем S-video x1
        • Аудио (Л/П) x2
        • Компонентный (YPbPr) x1
        А/В выход
        • Композитный (BNC) x1
        • Аудиовход (Л/П) x1
        Другие подключения
        • AC-выход
        • Разъем для внешнего динамика

      • Комфорт

        Ориентация
        • Портретная
        • Ландшафтный
        Изображение в изображении
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Ячеечная матрица
        5 x 5
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        Простая установка
        • Выход AC
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Функции контроля безопасности
        • Контроль нагрева
        • Датчик температуры
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Возможность сетевого управления
        RS232
        Упаковка
        Коробка для многократного использования

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 12 Вт (8 Ом)

      • Мощность

        Потребление (в режиме работы)
        314 Вт, типич.
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Толщина рамки
        3,1 см/1,22 дюйма
        Крепление для специальной подставки
        300 x 320 x 64
        Высота с подставкой
        1022  миллиметра
        Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ)
        11,81 x 11,89 x 2,52
        Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
        40.2  (дюймы)
        Ширина устройства
        1500  миллиметра
        Вес продукта
        56  кг
        Глубина с подставкой
        423  миллиметра
        Высота устройства
        876  миллиметра
        Глубина устройства
        123  миллиметра
        Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
        16.7  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        59,1  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        34.5  (дюймы)
        Настенное крепление
        400x400 мм (Устройство), 100x100 мм (Вставка)
        Глубина устройства (в дюймах)
        4,8  (дюймы)
        Вес изделия (фунты)
        110,2  фунта

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность
        5—90  %

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        Дополнительные аксессуары
        • Жесткое крепление на стене
        • Гибкое крепление на стене
        • Потолочное крепление
        Подставка
        BM05511

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Гарантия
        Европа/Северная Америка: 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      • Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене
      • Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене
      • Дополнительные аксессуары: Потолочное крепление

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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