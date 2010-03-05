Ваши зрители будут поражены

Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах