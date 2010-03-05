Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ЖК-монитор
Ваши зрители будут поражены
Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
Ваши зрители будут поражены
Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ЖК-монитор
Ваши зрители будут поражены
Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 165 см (65"). Она отлично подходит для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории. Узнать обо всех преимуществах
с ЖК-дисплеем с диагональю 165 см (65") и тонкой рамкой
165 см (65")
для рекламных панелей
Full-HD
SmartPower для экономии электроэнергии
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Создан для круглосуточной работы
Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.
ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий
Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.
Датчик температуры определяет состояние устройства
Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.
Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Высокая яркость для более четкого изображения
Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.
Специальная подставка на задней панели для установки ПК
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу
Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
165
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
65
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Разрешение панели
1920 x 1080р
Шаг пикселей
0,744 x 0,744 мм
Оптимальное разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость
700
кд/м²
Цвета дисплея
1,06 миллиарда цветов
Коэфф. контрастности (типич.)
2500:1
Время отклика (типич.)
8
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Подключения
ПК
Вход VGA D-Sub 15HD
Выход VGA D-Sub 15HD
DVI-D x1
RS232 D-Sub9
Выход RS232 D-sub9
3,5 мм аудиовход для ПК x1
А/В вход
HDMI x1
Композитный (RCA) x1
Композитный (BNC) x1
Разъем S-video x1
Аудио (Л/П) x2
Компонентный (YPbPr) x1
А/В выход
Композитный (BNC) x1
Аудиовход (Л/П) x1
Другие подключения
AC-выход
Разъем для внешнего динамика
Комфорт
Ориентация
Портретная
Ландшафтный
Изображение в изображении
PBP
PIP
POP
Ячеечная матрица
5 x 5
Функции сохранения экрана
Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
Управление с клавиатуры
Скрытое
Блокируемый
Сигнал пульта ДУ
Блокируемый
Сквозной канал сигнала
RS232
VGA
Простая установка
Выход AC
Ручки для переноски
Специальная подставка
Энергосберегающие функции
Датчик освещения Ambient
Smart Power
Функции контроля безопасности
Контроль нагрева
Датчик температуры
Характеристики изображения
Улучшенный контроль цветности
Возможность сетевого управления
RS232
Упаковка
Коробка для многократного использования
Звук
Встроенные АС
2 x 12 Вт (8 Ом)
Мощность
Потребление (в режиме работы)
314 Вт, типич.
Энергопотребление в режиме ожидания
< 1 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1366 x 768, 60 Гц
1440 x 900, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1920 x 1200, 60 Гц
Видеоформаты
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576p, 50 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i; 50, 60 Гц
1080p, 50, 60 Гц
Размеры
Толщина рамки
3,1 см/1,22 дюйма
Крепление для специальной подставки
300 x 320 x 64
Высота с подставкой
1022
миллиметра
Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ)
11,81 x 11,89 x 2,52
Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
40.2
(дюймы)
Ширина устройства
1500
миллиметра
Вес продукта
56
кг
Глубина с подставкой
423
миллиметра
Высота устройства
876
миллиметра
Глубина устройства
123
миллиметра
Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
16.7
(дюймы)
Ширина устройства (в дюймах)
59,1
(дюймы)
Высота устройства (в дюймах)
34.5
(дюймы)
Настенное крепление
400x400 мм (Устройство), 100x100 мм (Вставка)
Глубина устройства (в дюймах)
4,8
(дюймы)
Вес изделия (фунты)
110,2
фунта
Условия эксплуатации
Диапазон температур (эксплуатация)
0—40
°C
Среднее время между отказами
50 000
часов
Относительная влажность
5—90
%
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Дополнительные аксессуары
Жесткое крепление на стене
Гибкое крепление на стене
Потолочное крепление
Подставка
BM05511
Прочее
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Турецкий
Русский
Упрощенный китайский
Гарантия
Европа/Северная Америка: 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам
CE
FCC класс B
CCC
RoHS
UL/cUL
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене
Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене