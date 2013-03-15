BG2024/15
Чистое бритье и комфортное подравнивание
Устройства серии 2000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами с заботой о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребень 3 мм — точное подравнивание.Узнать обо всех преимуществах
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Безопасное и комфортное бритье в области подмышек, груди, живота, спины, плеч, паха и ног. Система комфортного скольжения захватывает и срезает волоски разной длины, без контакта с острыми лезвиями с кожей и без необходимости использования дополнительных аксессуаров. Двустороннее лезвие триммера подравнивает более длинные волоски, которые затем полностью сбриваются сеткой.
Система комфортного скольжения с гипоаллергенной сеткой и закругленными кончиками защищает кожу во время бритья.
В комплекте 1 гребень для подравнивания до 3 мм. Чтобы подровнять волоски до фиксированной длины 3 мм, установите гребень на бритвенную систему. Для подравнивания до минимальной длины бритвенную систему можно использовать без гребня. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.
Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает 50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов для обработки всего тела. Индикатор указывает на статус зарядки, оповещая о низком или высоком уровне заряда.
Комфортное использование и точный результат как в душе, так и в обычных условиях. Благодаря 100%-ной защите от влаги триммер для тела после использования можно просто промыть водой. Длинные волосы рекомендуется подравнивать сухими.
Ваш триммер для тела легко держать в руках и использовать — эргономичная прорезиненная ручка поможет полностью контролировать процесс.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
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