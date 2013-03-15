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  • Чистое бритье и комфортное подравнивание Чистое бритье и комфортное подравнивание Чистое бритье и комфортное подравнивание

    Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела

    BG2024/15

    Чистое бритье и комфортное подравнивание

    Устройства серии 2000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами с заботой о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребень 3 мм — точное подравнивание.

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    Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела

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    Чистое бритье и комфортное подравнивание

    Для всех участков тела ниже шеи

    • Система комфортного скольжения
    • 1 съемный гребень, 3 мм
    • 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
    Безопасное подравнивание и бритье на любых участках тела

    Безопасное подравнивание и бритье на любых участках тела

    Безопасное и комфортное бритье в области подмышек, груди, живота, спины, плеч, паха и ног. Система комфортного скольжения захватывает и срезает волоски разной длины, без контакта с острыми лезвиями с кожей и без необходимости использования дополнительных аксессуаров. Двустороннее лезвие триммера подравнивает более длинные волоски, которые затем полностью сбриваются сеткой.

    Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

    Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

    Система комфортного скольжения с гипоаллергенной сеткой и закругленными кончиками защищает кожу во время бритья.

    Гребень 3 мм для точного подравнивания в комплекте

    Гребень 3 мм для точного подравнивания в комплекте

    В комплекте 1 гребень для подравнивания до 3 мм. Чтобы подровнять волоски до фиксированной длины 3 мм, установите гребень на бритвенную систему. Для подравнивания до минимальной длины бритвенную систему можно использовать без гребня. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает 50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов для обработки всего тела. Индикатор указывает на статус зарядки, оповещая о низком или высоком уровне заряда.

    Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

    Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

    Комфортное использование и точный результат как в душе, так и в обычных условиях. Благодаря 100%-ной защите от влаги триммер для тела после использования можно просто промыть водой. Длинные волосы рекомендуется подравнивать сухими.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Ваш триммер для тела легко держать в руках и использовать — эргономичная прорезиненная ручка поможет полностью контролировать процесс.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

    • Создайте свой стиль

      Количество установок длины
      1 фиксированная установка длины

    • Аксессуары

      Подставка
      Зарядное устройство

    • Питание

      Время работы
      50 минут
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Зарядка
      8 часов для полной зарядки

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      32  миллиметра
      Режущий элемент
      Сетка и двусторонний триммер
      Комфорт для кожи
      • Система комфортного скольжения
      • Комфортная обработка чувствительных участков

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Сухое и влажное бритье
      • Водонепроницаемость и простая очистка
      • Можно промывать под водой
      Точные настройки длины
      Да
      При работе
      Питание от аккумулятора

    Badge-D2C

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