BHH777/00
Естественные красивые локоны — это легко!
Щипцы для завивки Philips Easy Natural помогают легко создавать естественные красивые локоны — даже на затылке. Оригинальная форма корпуса и уникальные пластины позволяют удерживать прядь волос во время укладки для создания локонов одним движением.Узнать обо всех преимуществах
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Оригинальная форма корпуса щипцов для завивки Philips Easy Natural обеспечивает стильные и естественные локоны, словно созданные самой природой.
Защелкивающиеся пластины щипцов для завивки Philips Easy Natural автоматически удерживают прядь волос во время укладки, поэтому вы можете легко создавать локоны одним движением и всего одной рукой.
Пластины защищены от случайного прикосновения, поэтому вы можете не опасаться ожогов.
Легкие и компактные щипцы для завивки Philips Easy Natural удобны в использовании. Благодаря тонкой ручке и небольшому размеру их легко переносить.
Защитное керамическое покрытие пластин щипцов для завивки обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения — волосы становятся мягкими и блестящими.
Температура профессиональной укладки (200 °C) гарантирует идеальный результат даже для очень густых волос при минимальном их повреждении.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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