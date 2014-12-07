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    Щипцы для завивки Easy Natural

    BHH777/00

    Естественные красивые локоны — это легко!

    Щипцы для завивки Philips Easy Natural помогают легко создавать естественные красивые локоны — даже на затылке. Оригинальная форма корпуса и уникальные пластины позволяют удерживать прядь волос во время укладки для создания локонов одним движением.

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    Щипцы для завивки Easy Natural

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    Естественные красивые локоны — это легко!

    Даже на затылке

    • Оригинальная форма корпуса
    • Завивка одним движением
    • Термостойкая конструкция
    • Легкий и компактный
    Разработано специально для создания красивых естественных локонов

    Разработано специально для создания красивых естественных локонов

    Оригинальная форма корпуса щипцов для завивки Philips Easy Natural обеспечивает стильные и естественные локоны, словно созданные самой природой.

    Автоматический зажим для завивки одной рукой

    Автоматический зажим для завивки одной рукой

    Защелкивающиеся пластины щипцов для завивки Philips Easy Natural автоматически удерживают прядь волос во время укладки, поэтому вы можете легко создавать локоны одним движением и всего одной рукой.

    Защита от ожогов

    Защита от ожогов

    Пластины защищены от случайного прикосновения, поэтому вы можете не опасаться ожогов.

    Тонкая ручка и компактный размер — удобно переносить

    Тонкая ручка и компактный размер — удобно переносить

    Легкие и компактные щипцы для завивки Philips Easy Natural удобны в использовании. Благодаря тонкой ручке и небольшому размеру их легко переносить.

    Защитное керамическое покрытие

    Защитное керамическое покрытие

    Защитное керамическое покрытие пластин щипцов для завивки обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения — волосы становятся мягкими и блестящими.

    Температура профессиональной укладки (200 °C)

    Температура профессиональной укладки (200 °C)

    Температура профессиональной укладки (200 °C) гарантирует идеальный результат даже для очень густых волос при минимальном их повреждении.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Естественный вид локонов
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      • Короткие

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Длина шнура
      1,8  м
      Частота
      50–60  Гц
      Тип нагревателя
      PTC
      Размер пластин
      20 X 70
      Время нагрева
      30  с
      Температура
      200  °C

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Термостойкая конструкция
      Да
      Легкий и компактный
      Да
      Оригинальная форма корпуса
      Да
      Завивка одним движением
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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