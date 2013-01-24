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Satinelle Essential

Компактный эпилятор с питанием от сети

BRE255/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция
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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRE255/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

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      Простая эпиляция

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      • С подсветкой Opti-light
      • 2 режима скорости
      • 3 аксессуара
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      Уникальная встроенная подсветка, помогающая увидеть даже самые тонкие волоски

      Уникальная встроенная подсветка, помогающая увидеть даже самые тонкие волоски

      Уникальная встроенная подсветка позволяет увидеть даже самые тонкие волоски и обеспечивает более эффективную эпиляцию.

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

      Эргономичная ручка для удобства в использовании

      Эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Насадка для чувствительных участков для удаления нежелательных волосков

      Насадка для чувствительных участков для удаления нежелательных волосков

      Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски в области подмышек и в зоне бикини.

      В комплект входит массажная насадка

      В комплект входит массажная насадка

      Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

      Чехол для путешествий

      Чехол для путешествий

      Чехол для путешествий и хранения

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции
        Эпилирующие диски
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции

      • Дизайн

        Ручка
        Компактный

      • Особенности

        Проводные
        Да

      • Удобство использования

        Подсветка Opti-light
        Да
        Ручка
        Эргономичная
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Аксессуары

        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Массажная насадка
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        15  В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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