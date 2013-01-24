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Beardtrimmer series 5000

Триммер для щетины

BT5200/16
Общая оценка / 5
7 наград
  • Равномерное подравнивание без труда Равномерное подравнивание без труда Равномерное подравнивание без труда
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    Beardtrimmer series 5000 Триммер для щетины

    BT5200/16
    Общая оценка / 5
    7 наград

    Равномерное подравнивание без труда

    Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 5000 Триммер для щетины

    Равномерное подравнивание без труда

    Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

    Равномерное подравнивание без труда

    Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 5000 Триммер для щетины

    Равномерное подравнивание без труда

    Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

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      Равномерное подравнивание без труда

      Динамическая система подравнивания для оптимального результата

      • Установки длины с шагом 0,2 мм
      • Металлические лезвия
      • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
      • Встроенный гребень приподнимает волоски
      Приподнимает волоски к лезвию для оптимального результата

      Приподнимает волоски к лезвию для оптимального результата

      Динамическая система подравнивания и встроенный гребень приподнимают волоски к лезвию для равномерного подравнивания и создания эффекта трехдневной щетины, а также моделирования короткой или длинной бороды.

      Приподнимает волоски к лезвию для простого подравнивания

      Приподнимает волоски к лезвию для простого подравнивания

      Подравнивание щетины одним движением и забота о коже. Новый встроенный гребень приподнимает волоски к лезвиям для удобного и эффективного подравнивания.

      Лезвия с двойной заточкой обеспечивают быстрое подравнивание*

      Лезвия с двойной заточкой обеспечивают быстрое подравнивание*

      Триммер оснащен металлическими лезвиями с двойной заточкой, которые срезают больше волосков за одно движение для более быстрого подравнивания.

      17 фиксируемых установок длины 0,4–10 мм с шагом 0,2 мм

      17 фиксируемых установок длины 0,4–10 мм с шагом 0,2 мм

      Выберите нужную установку длины 0,4–10 мм с шагом 0,2 мм, повернув колесико на ручке. Выбранная установка будет зафиксирована, чтобы обеспечить идеальное подравнивание.

      60 минут работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      60 минут работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Если вам необходима длительная обработка, просто подключите триммер к сети. Триммер может работать как в беспроводном режиме, так и от сети электропитания.

      На 100 % водонепроницаемый для простой и эффективной очистки

      На 100 % водонепроницаемый для простой и эффективной очистки

      Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.

      Безопасные и высококачественные лезвия для точного подравнивания

      Безопасные и высококачественные лезвия для точного подравнивания

      Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера для бороды всегда остаются острыми благодаря самозаточке: во время подравнивания они слегка соприкасаются. Закругленные кончики и гребни защищают кожу от раздражения.

      Поддерживайте трехдневную щетину в идеальном состоянии, используя установку 0,4 мм каждый день

      Поддерживайте трехдневную щетину в идеальном состоянии, используя установку 0,4 мм каждый день

      Поддерживайте трехдневную щетину в идеальном состоянии каждый день, используя триммер с минимальной установкой длины — 0,4 мм.

      2 года гарантии, поддержка напряжения разных стандартов, смазка не требуется

      2 года гарантии, поддержка напряжения разных стандартов, смазка не требуется

      На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Регулировка (шаг изменения длины)
        От 0,2 мм
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        17 установок длины

      • Аксессуары

        Гребень
        Встроенный гребень приподнимает волоски
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Очистка
        Можно промывать под водой
        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Питание

        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Смазка не требуется
        Да

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