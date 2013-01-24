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Автомобильная аудиосистема

CEM2250/12
  • Живая музыка в машине Живая музыка в машине Живая музыка в машине
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    Автомобильная аудиосистема

    CEM2250/12

    Живая музыка в машине

    Наслаждайтесь прослушиванием музыки c iPhone/iPod, компакт-диска или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Невероятно мощное звучание басов благодаря технологии MAX Sound. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Живая музыка в машине

    Наслаждайтесь прослушиванием музыки c iPhone/iPod, компакт-диска или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Невероятно мощное звучание басов благодаря технологии MAX Sound. Узнать обо всех преимуществах

    Живая музыка в машине

    Наслаждайтесь прослушиванием музыки c iPhone/iPod, компакт-диска или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Невероятно мощное звучание басов благодаря технологии MAX Sound. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Живая музыка в машине

    Наслаждайтесь прослушиванием музыки c iPhone/iPod, компакт-диска или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Невероятно мощное звучание басов благодаря технологии MAX Sound. Узнать обо всех преимуществах

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      Живая музыка в машине

      Одержимые звуком

      • Для iPod и iPhone
      • USB
      • CD
      Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

      Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

      Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

      Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

      Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

      Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

      Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

      Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

      Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

      Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

      Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

      Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

      Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

      Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

      Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

      Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

      Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

      Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

      Технические характеристики

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod nano
        • iPod touch

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Дисплей

        Тип
        Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей (11 символов)
        Подсветка кнопок
        Белый
        Рассеянный свет
        Красный

      • Поддерживаемые медианосители

        Диск
        CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
        Флэш-накопитель USB
        Да
        Функция MP3 Link
        для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
        Воспроизведение музыки с iPod и iPhone
        Да

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • MP3
        • WMA
        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующего / предыдущего альбома
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        Поддержка меток ID3
        Название композиции, исполнитель, альбом
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
        Режимы для USB Direct
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Повтор
        • Вперемешку

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • AM
        • FM стерео
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автопоиск и сохранение
        Количество предустановок радиостанций
        18 (FM), 12 (AM)
        RDS
        • Название станции
        • Тип программы
        • Новости и обстановка на дороге
        • Авточастота

      • Звук

        Эквалайзер
        Двухполосный
        Настройки эквалайзера
        • Классика
        • Джаз
        • Поп
        • Рок
        • Плоский
        • Оптимально
        • Техно
        • Пользовательский
        Улучшение звука
        • MAX Sound
        • Динамическое усиление басов
        • Music Zone
        Выходная мощность (макс.)
        50 Вт x 4 канала
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        21 Вт x 4 канала (4 Ом, КНИ 10 %)

      • Подключения

        Выход предусилителя
        1 пара разъемов RCA (L/R)
        Выход предусилителя сабвуфера
        с регулировкой усиления
        Кабельное подключение для приглушения звука
        Да
        Разъем подключения проводного пульта ДУ
        Да

      • Безопасность/защита от кражи

        Передняя панель
        Съемный
        Затемнение дисплея
        10 или 20 секунд

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        • Английский
        • Голландский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        Краткое руководство
        Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

      • Питание

        Источник питания
        12 В постоянного тока

      • Размеры

        Глубина продукта
        190  мм
        Высота продукта
        58  мм
        Ширина продукта
        188  мм
        Шасси
        Стандарт 1 Din

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