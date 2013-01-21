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    CarStudio Автомобильная аудиосистема

    CEM2250/12

    Живая музыка в машине

    Наслаждайтесь прослушиванием музыки c iPhone/iPod, компакт-диска или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Невероятно мощное звучание басов благодаря технологии MAX Sound.

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    CarStudio Автомобильная аудиосистема

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    Живая музыка в машине

    Одержимые звуком

    • Для iPod и iPhone
    • USB
    • CD
    Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

    Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

    Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

    Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

    Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

    Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

    Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      21 Вт x 4 канала (4 Ом, КНИ 10 %)
      Улучшение звука
      MAX Sound, Динамическое усиление басов, Music Zone
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      50 Вт x 4 канала

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)
      RDS
      Название станции, Тип программы, Новости и обстановка на дороге, Авточастота

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

    • Дисплей

      Тип
      Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей (11 символов)

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      MP3, WMA
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
      Режимы для USB Direct
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Повтор, Вперемешку

    Badge-D2C

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