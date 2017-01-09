для замены текущего шнека для сока
это часть шнековой соковыжималки
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены текущего шнека для сока
это часть шнековой соковыжималки
для замены текущего шнека для сока
это часть шнековой соковыжималки
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены текущего шнека для сока
это часть шнековой соковыжималки
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Запасной компонент
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