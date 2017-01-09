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Avance Collection

Шнек для сока

CP0489
  • для замены текущего шнека для сока для замены текущего шнека для сока для замены текущего шнека для сока
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    Avance Collection Шнек для сока

    CP0489

    для замены текущего шнека для сока

    это часть шнековой соковыжималки

    Avance Collection Шнек для сока

    для замены текущего шнека для сока

    это часть шнековой соковыжималки

    для замены текущего шнека для сока

    это часть шнековой соковыжималки

    Avance Collection Шнек для сока

    для замены текущего шнека для сока

    это часть шнековой соковыжималки

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      для замены текущего шнека для сока

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Аксессуары

      Смотреть все аксессуары

        • Запасной компонент

          Совместимость с типом изделий
          • HR1945/xx
          • HR1946/xx
          • HR1947/xx
          • HR1949/xx

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