CP0489
для замены текущего шнека для сока
это часть шнековой соковыжималки
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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