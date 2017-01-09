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    Avance Collection Шнек для сока

    CP0489

    для замены текущего шнека для сока

    это часть шнековой соковыжималки

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Шнек для сока

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    для замены текущего шнека для сока

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Совместимость:
      • HR1945/xx
      • HR1946/xx
      • HR1947/xx
      • HR1949/xx
    Badge-D2C

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