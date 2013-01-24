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Триммер для тела

CP0809
Общая оценка / 5
  • Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды
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    Триммер для тела

    CP0809
    Общая оценка / 5

    Деталь триммера для бороды

    Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.

    Триммер для тела

    Деталь триммера для бороды

    Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.

    Деталь триммера для бороды

    Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.

    Триммер для тела

    Деталь триммера для бороды

    Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.

    Деталь триммера для бороды

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Для приборов для ухода за волосами
      • MG7715
      • MG7720
      • MG7730
      • MG7770
      • MG7785
      • MG7790

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