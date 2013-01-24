Ключевые слова для поиска
Деталь триммера для бороды
Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Деталь триммера для бороды
Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.
Деталь триммера для бороды
Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Деталь триммера для бороды
Благодаря этому компоненту устройства достигается гладкое бритье волос на всем теле.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь